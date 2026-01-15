Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Yigit inizia a lavorare nell’azienda di Halit e si dimostra fin da subito molto volenteroso. Venendo a sapere che Ender cerca dei camerieri per una festa in onore di Erim, si candida subito per il lavoro. Alihan va a parlare con Elif per dirle di lasciare in pace lui e sua moglie. Zeynep, quando viene a sapere di questo incontro, fraintende la situazione e va su tutte le furie. Halit scopre che Ender ha prelevato molto denaro dal conto dell’azienda e, pensando che lo abbia usato per pagare Mustafa in cambio di informazioni, le fa il terzo grado, lei però riesce a convincerlo del contrario. Yildiz decide di presentarsi a casa di Ender per dire ad Halit che non può metterla da parte in questo modo, ma all’ultimo viene fermata da Kaya.

Yildiz si rompe una gamba di proposito per attirare l’attenzione di Halit nella speranza che lasci la casa di Ender per tornare da lei insieme a Erim. Yildiz trascina anche Zehra nel piano e la costringe a parlare con Erim per convincerlo a tornare a vivere nella vecchia casa insieme al padre e la minaccia di raccontare ad Halit della sua relazione con Caner. Kaya incarica Tulin di raccogliere informazioni sul passato di Yigit, dopo aver notato che il ragazzo ha una rabbia repressa. Nel frattempo, Ender studia un piano per contrastare Yildiz che coinvolga anche Kaya. Quando si presenta a casa di Kaya, incontra la sorella di quest’ultimo, Sahika. Tra le due è evidente una tensione risalente al passato.

Yildiz è decisa a riconquistare Halit prima che lui finalizzi il divorzio e, per farlo, organizza una serata romantica, alla quale l’uomo partecipa volentieri, annullando il suo appuntamento con Zehra e Kaya, che quindi si trovano a cenare fuori da soli. Quando Caner ed Ender entrano nel ristorante e si imbattono casualmente nei loro rispettivi amanti, faticano a nascondere sentimenti di gelosia. L’indomani, Yildiz sorprende il marito con una colazione con Erim, Lila e Zehra. Quest’ultima, infatti, sotto minacce di Yildiz, ha convinto i fratelli a tornare a casa. L’uomo è molto contento di avere la famiglia riunita; ciononostante, i suoi rapporti con Yildiz sono sempre tesi. Intanto, Sahika, sorella di Kaya, scopre dell’interesse del fratello per Yigit, che apparentemente è solo un fattorino e, incuriosita dalla cosa, decide di approfondire.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.