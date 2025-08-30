Icona app
TV

Folle ossessione: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Folle ossessione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Folle ossessione (titolo originale: Designed for Death), film diretto da Jessica Janos con Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp, Ashlynn Judy, Pauline Egan, Roberta Hanlen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver ristrutturato una casa, la decoratrice d’interni Ava sviluppa una folle ossessione nei confronti proprietario dell’abitazione, tanto da arrivare a spiarlo nell’intimità con telecamere che ha nascosto tra i mobili. Al culmine del parossismo, Ava decide di eliminare la famiglia dell’uomo per poter vivere insieme a lui.

Folle ossessione: il cast

Abbiamo visto la trama di Folle ossessione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp, Ashlynn Judy, Pauline Egan, Roberta Hanlen.

Streaming e tv

Dove vedere Folle ossessione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
