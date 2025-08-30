Folle ossessione: tutto quello che c’è da sapere sul film
Folle ossessione: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Folle ossessione (titolo originale: Designed for Death), film diretto da Jessica Janos con Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp, Ashlynn Judy, Pauline Egan, Roberta Hanlen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Dopo aver ristrutturato una casa, la decoratrice d’interni Ava sviluppa una folle ossessione nei confronti proprietario dell’abitazione, tanto da arrivare a spiarlo nell’intimità con telecamere che ha nascosto tra i mobili. Al culmine del parossismo, Ava decide di eliminare la famiglia dell’uomo per poter vivere insieme a lui.
Folle ossessione: il cast
Abbiamo visto la trama di Folle ossessione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp, Ashlynn Judy, Pauline Egan, Roberta Hanlen.
Streaming e tv
Dove vedere Folle ossessione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.