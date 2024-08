First Kill: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 27 agosto 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda First Kill, film del 2017 diretto da Steven C. Miller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il papà Will, un broker di Wall Street, per riallacciare il legame con suo figlio Danny decide di portare la famiglia al paese d’origine per intraprendere una battuta di caccia. Arrivato lì, la famiglia è testimone di un omicidio e il padre viene costretto a stare agli ordini di un criminale che tiene in ostaggio suo figlio. Il padre, aiutato dal suo vecchio amico poliziotto Howell, decide di agire salvando il ragazzino. La situazione però si trasformerà e diverrà maggiormente complicata quando verrà sequestrata anche la moglie.

First Kill: il cast

Abbiamo visto la trama di First Kill, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hayden Christensen: William Will Beeman

Bruce Willis: Marvin Howell

Ty Shelton: Danny Beeman

Gethin Anthony: Levi Barrett

Megan Leonard: Laura Beeman

Tyler Jon Olson: agente Tom Davies

Jesse Pruett: agente Lewis

Shea Buckner: Charlie Stechel

William DeMeo: Richie Stechel

Magi Avila: Adele Fantion

Streaming e tv

Dove vedere First Kill in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 27 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.