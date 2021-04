Finalmente sposi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 26 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Finalmente Sposi, film commedia del 2018 diretto da Lello Arena, con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima. È il sequel del film Vita, cuore, battito, uscito nel 2016. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Enzo e Monica, dopo un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O, meglio, Monica decide di sposarsi, Enzo fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile. Monica sogna, come ogni ragazza, un matrimonio perfetto. Tutto deve essere speciale, ma spesso le cose speciali sono quelle più costose. I due allora fingono di partire per la luna di miele e invece si recano in Germania a cercare lavoro per ripianare i debiti.

Finalmente sposi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Finalmente sposi, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enzo Iuppariello: Enzo

Monica Lima: Monica

Sergio Friscia: Sergio

Nunzia Schiano: Madre di Enzo e Zia di Ciro

Salvatore Misticone: Padre di Monica

Rosaria D’Urso: Mamma di Monica

Ciro Ceruti: Ciro

Paolo Caiazzo: Don Liborio

Marit Nissen: Brigitte

Miloud Mourad Benamara: Amir

Paco De Rosa: Paco

Anna Piccolo: Greta

Antonio Pantaleo: ottone

Streaming e tv

Dove vedere Finalmente sposi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 26 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti La fuggitiva 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione Chi è Ignazio Moser, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata