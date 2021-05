A che ora inizia la finale della Champions League tra City e Chelsea: orario e tv

A che ora inizia la finale della Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma oggi – sabato 29 maggio 2021 – allo stadio Do Dragao di Oporto? Ve lo diciamo subito: il calcio d’inizio della match più importante della stagione è previsto alle ore 21. Ad affrontarsi saranno due squadre inglesi: da una parte il Manchester City di Pep Guardiola; dall’altra il Chelsea di Thomas Tuchel. Ultimo atto della competizione quindi tutto di marca inglese, com’era già accaduto nel 2008 (vittoria ai rigori del Manchester United sul Chelsea) e nel 2019 (successo del Liverpool sul Tottenham). Ma vediamo le probabili formazioni del match:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Alonso; Ziyech, Pulisic; Werner.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia la finale di Champions League 2021 tra Man City e Chelsea, ma dove vederla in tv e live streaming? La finalissima di Champions League sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (numero 251 satellite)) e in chiaro, gratis, sulla principale rete Mediaset, Canale 5. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. In live streaming sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, su NOW e su MediasetPlay.it.