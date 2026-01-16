Ferrari: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ferrari, film del 2023 diretto da Michael Mann, adattamento cinematografico della biografia del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritta da Brock Yates. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’estate del 1957, l’imprenditore ed ex pilota automobilistico italiano Enzo Ferrari è in crisi: l’attività che ha costruito in dieci anni, partendo da zero, corre il rischio della bancarotta, ed il matrimonio con la moglie Laura Garello è in rotta a seguito della perdita prematura del figlio ventiquattrenne Dino (morto l’anno precedente) e della scoperta che Enzo ha avuto un secondo figlio, Piero, nato nel 1945 da una relazione extraconiugale con Lina Lardi. Enzo decide di contrastare le sue amarezze scommettendo tutto su un’unica corsa lunga 1.600 km che attraversa l’Italia, da Brescia a Roma e ritorno: l’iconica Mille Miglia. La Scuderia Ferrari iscrive alla corsa quattro vetture Sport, guidate dai piloti Piero Taruffi, Wolfgang von Trips, Peter Collins ed Alfonso de Portago. A pochi chilometri dall’arrivo, tuttavia, de Portago e il suo navigatore Edmund Nelson sono vittime di un terribile incidente mortale a Guidizzolo, che causa anche la morte di 9 spettatori (di cui 5 bambini).

Tra gli altri piloti Ferrari, invece, il veterano Taruffi completa il giro di Brescia e vince la gara, mentre von Trips arriva secondo. La Ferrari viene incolpata dai media per l’incidente mortale di de Portago e Laura incassa il suo assegno per corrompere i giornalisti. Laura quindi cede i diritti completi dell’azienda, chiedendo in cambio che Enzo si astenga dal dare a Piero il cognome Ferrari almeno fino a dopo la sua morte. Enzo accetta e in seguito porta Piero sulla tomba del fratellastro Dino.

Ferrari: il cast

Abbiamo visto la trama di Ferrari, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adam Driver: Enzo Ferrari

Penélope Cruz: Laura Ferrari

Daniela Piperno: Adalgisa Bisbini

Shailene Woodley: Lina Lardi

Giuseppe Festinese: Piero Lardi

Patrick Dempsey: Piero Taruffi

Gabriel Leone: Alfonso de Portago

Sarah Gadon: Linda Christian

Jack O’Connell: Peter Collins

Domenico Fortunato: Adolfo Orsi

Michele Savoia: Carlo Chiti

Jonathan Burteaux: Re Hussein

Andrea Dolente: Gino Rancati

Giuseppe Bonifati: Giacomo Cuoghi

Daniele Piperno: Adalgisa Ferrari

Tommaso Basili: Gianni Agnelli

Benedetto Benedettini: Alfredo Ferrari

Marc Gené: collaudatore

Derek Hill: Jean Behra

Erik Haugen: Edmund “Gunner” Nelson

Ben Collins: Stirling Moss

Streaming e tv

Dove vedere Ferrari in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.