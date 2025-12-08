Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Fast X: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Fast X: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Fast X, noto anche come Fast & Furious 10, film del 2023 diretto da Louis Leterrier. Si tratta della decima pellicola della saga che negli anni ha accumulato milioni di fan in giro per il mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo a Rio de Janeiro nel 2011. Dominic Toretto e la sua squadra hanno sconfitto il famigerato boss narcotrafficante brasiliano Hernan Reyes, distrutto il suo impero su un ponte e rubato il suo patrimonio familiare dentro il suo caveau. A loro insaputa tuttavia il figlio di Reyes, Dante, ha assistito alla morte del padre e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far soffrire Dom e la sua famiglia.

Ci spostiamo nel presente, 2023. Dom ed il suo team vengono incaricati dalla sede dell’Agenzia di rubare un chip di un supercomputer da un mezzo blindato a Roma. Mentre Dom sceglie di rimanere a Los Angeles con la moglie Letty per badare a suo figlio Brian, il resto della squadra (Roman, Tej, Ramsey e Han) si reca nella capitale, guidati da Roman, per svolgere la missione. Quella notte tuttavia Cipher si presenta a casa di Dom ferita gravemente e gli rivela che un uomo misterioso le ha rubato tutta la sua attrezzatura e le ha rivoltato contro i suoi uomini.

Fast X: il cast

Abbiamo visto la trama di Fast X, ma qual è il cast completo del film della saga in onda su Italia 1 stasera? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto
  • Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz
  • Tyrese Gibson: Roman Pearce
  • Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker
  • Jordana Brewster: Mia Toretto
  • Sung Kang: Han Lue
  • John Cena: Jakob Toretto
  • Nathalie Emmanuel: Ramsey
  • Scott Eastwood: “Piccolo Nessuno”
  • Daniela Melchior: Isabel Neves
  • Alan Ritchson: Aimes
  • Leo Abelo Perry: Brian Marcos “Piccolo B” Toretto
  • Helen Mirren: Magdalene “Queenie” Shaw
  • Brie Larson: Tess
  • Rita Moreno: Abuelita Toretto
  • Luis Da Silva Jr.: Diogo
  • Jason Statham: Deckard Shaw
  • Jason Momoa: Dante Reyes
  • Charlize Theron: Cipher
  • Joaquim de Almeida: Hernan Reyes
  • Pete Davidson: Bowie
  • Tego Calderón: Tego Leo
  • Don Omar: Rico Santos
  • Dwayne Johnson: Luke Hobbs
  • Gal Gadot: Gisele Yashar

Streaming e tv

Dove vedere Fast X in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 8 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone in qualsiasi momento della giornata.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
