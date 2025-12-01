Fast e Furious 9 – The Fast Saga: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 9 – The Fast Saga, film del 2021 diretto da Justin Lin. La pellicola è il nono capitolo della saga Fast and Furious, sequel di Fast & Furious 8. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1989, Jack Toretto partecipa a una gara, con i figli Dom e Jakob nella sua squadra ai box. Dom discute con il corridore rivale Kenny Linder sulle sue tattiche sporche. Quando la gara riprende, l’auto di Linder aggancia il paraurti di Jack e fa sbattere l’auto contro un muro ed esplode, uccidendolo. Dopo l’incidente, Dom viene arrestato per aver quasi picchiato a morte Linder. Mentre sta scontando la sua pena, ricorda che Jakob aveva lavorato all’auto di Jack il giorno della sua morte e conclude che Jakob è responsabile della morte del padre. In prigione incontra per la prima volta Rico Santos e Tego Leo. Dopo il rilascio, Dom affronta e sfida Jakob a una gara, costringendolo a lasciare la città se dovesse perdere. Nel presente, quattro anni dopo lo scontro contro la cyber-terrorista Cipher, Dom si è ritirato a vita privata, allevando suo figlio Brian con sua moglie Letty, in isolamento dalla società. Roman Pearce, Tej Parker e Ramsey arrivano con la notizia che il Sig. Nessuno aveva catturato Cipher, ma l’aereo su cui viaggiavano viene attaccato da un agente segreto corrotto ed è precipitato a Montequinto in America Centrale. Dom accetta di aiutarli dopo aver compreso che la sua pensione va rimandata. Cercando l’aereo, trovano parte di un dispositivo chiamato “Aries”, che può entrare in qualsiasi arma controllata da un computer. Alla squadra viene quindi tesa un’imboscata da un esercito privato guidato da Jakob, fratello minore di Dom, che ruba il dispositivo. La squadra incontra Michael Stasiak in viaggio verso la loro casa sicura. La sorella di Dom e Jakob, Mia, arriva per aiutare a trovare quest’ultimo, e Dom le permette con riluttanza di unirsi a loro. La squadra scopre che la morte di Han Lue è collegata all’Aries e Letty e Mia vanno a Tokyo per indagare.

Fast e Furious 9 – The Fast Saga: il cast

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 9 – The Fast Saga, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto

Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker

John Cena: Jakob Toretto

Nathalie Emmanuel: Megan Ramsey

Jordana Brewster: Mia Toretto

Sung Kang: Han Lue

Michael Rooker: Buddy Hubbard

Helen Mirren: Magdalene “Queenie” Shaw

Kurt Russell: Frank Petty “Sig. Nessuno”

Charlize Theron: Cipher

Anna Sawai: Elle

Thue Ersted Rasmussen: Otto

J. D. Pardo: Jack Toretto

Jim Parrack: Kenny Linder

Cardi B: Leysa

Lucas Black: Sean Boswell

Don Omar: Rico Santos

Shea Whigham: agente Ben Stasiak

Bow Wow: Twinkie

Jason Tobin: Earl

Gal Gadot: Gisele Yashar

Jason Statham: Deckard Shaw

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 9 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.