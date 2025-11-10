Fast e Furious 6: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 10 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 6, film del 2013 diretto da Justin Lin. È il sesto film della serie Fast and Furious e precede in ordine cronologico le vicende di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Da quando Dominic Toretto e Brian O’Conner hanno effettuato la rapina a Rio e rovinato l’impero di Hernan Reyes, un boss malavitoso ormai proprietario dell’intera città, i due hanno ottenuto 100 milioni di dollari e hanno nascosto le loro tracce scappando in diversi angoli del mondo. Le loro vite sono però incomplete, in quanto, essendo reduci da un colossale furto, non hanno la possibilità di tornare a casa propria e, costretti a vivere in paesi senza estradizione, accettano la proposta che presenta loro l’agente Luke Hobbs, da tempo a caccia di un’organizzazione di piloti mercenari, inseguendoli in una dozzina di paesi.

Il capo dell’organizzazione, Owen Shaw, viene aiutato da uno spietato braccio destro, che si rivela l’amore perduto che Dom credeva morto in un incidente, Letty. L’unico modo per fermare il gruppo di criminali è affrontarlo sulla strada. Così Hobbs, recandosi da Dom, gli chiede di rimettere insieme la squadra organizzata a Rio e di recarsi a Londra, al fine di catturare i ricercati. Il compenso proposto sarà l’assoluzione da tutti i loro crimini, in modo che ciascuno di loro abbia la possibilità di ritornare a casa dai familiari.

Fast e Furious 6: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 6, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto

Paul Walker: Brian O’Conner

Dwayne Johnson: Luke Hobbs

Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz

Jordana Brewster: Mia Toretto

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Ludacris: Tej Parker

Sung Kang: Han Seoul-Oh

Gal Gadot: Gisele Yashar

Luke Evans: Owen Shaw

Gina Carano: Riley Hicks

John Ortiz: Arturo Braga

Joe Taslim: Jah

Clara Paget: Vegh

Elsa Pataky: Elena Neves

Shea Whigham: Ag. Ben Stasiak

Jason Statham: Deckard Shaw

Kim Kold: Klaus

Thure Lindhardt: Firuz

Victor Gardener: Ten. Col. Rolphe

Huggy Leaver: padrone del banco dei pegni

Stephen Marcus: Davies

Matthew Stirling: Oakes

Andy Pointon: Terry

Jason Thorpe: pomposo venditore d’auto britannico

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 6 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 10 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.