Ultimo aggiornamento ore 17:43
TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 7 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 7 novembre 2025.

Anticipazioni

Un’inchiesta sul sistema del tax credit, alla luce dell’indagine giudiziaria che scuote il cinema italiano: la propone “FarWest” stasera. L’inchiesta ricostruisce il meccanismo tra successi, opacità e mancanza di controlli che hanno permesso a produzioni fantasma di ottenere milioni di euro senza mai arrivare in sala. Un viaggio dentro le pieghe del finanziamento pubblico alla cultura — dal ruolo di Cinecittà alla gestione dei fondi ministeriali — per capire come si è arrivati allo scandalo di oggi.

A seguire, l’inchiesta che vede John Elkann indagato a Torino per truffa ai danni dello Stato nell’ambito dell’eredità di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Nuovi documenti riaprono il tema delle volontà testamentarie dell’Avvocato Agnelli e il ruolo del figlio Edoardo.

“FarWest” indaga infine sul mercato del lusso che mostra i primi segni di crisi: diminuiscono gli acquisti, aumentano i prezzi e cresce la compravendita di capi e accessori di seconda mano. Un settore in trasformazione, dove dietro borse e abiti firmati si nascondono truffe, falsi e raggiri ai danni dei consumatori

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca