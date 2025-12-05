Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:04
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 5 dicembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 5 dicembre 2025.

Anticipazioni

Con un’intervista esclusiva a Pasquale Morgese, ex socio di Chiara Ferragni, che rivela retroscena inediti sulla gestione societaria da parte dell’imprenditrice torna “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile, che affronta anche la vicenda del “pandoro – gate”, per cui i magistrati hanno di recente richiesto per la Ferragni una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata.

“Farwest” indaga poi sul centro sociale più discusso d’Italia, l’Askatasuna: un viaggio nel mondo antagonista che ha di recente organizzato l’assalto al quotidiano La Stampa. A seguire, la vicenda di Mohamed Shahin, imam di Torino, al centro di un decreto di espulsione che ha scatenato tensioni e proteste nella comunità islamica, mentre cresce il dibattito pubblico. Infine, si torna sul caso Garlasco, con tutti gli aggiornamenti che collecherebbero sempre più Andrea Sempio sulla scena del crimine. Basterà tutto questo a riscrivere la verità sul delitto?

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 5 dicembre 2025
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 dicembre
TV / Nella tana dei lupi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 5 dicembre 2025
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 dicembre
TV / Nella tana dei lupi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 5 dicembre 2025
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 dicembre 2025
Cinema / Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari: nasce un nuovo colosso dell’intrattenimento
Musica / Israele parteciperà all'Eurovision: Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia si ritirano
TV / Ascolti tv giovedì 4 dicembre: Un professore 3, Umberto Tozzi, Lazio-Milan
Ricerca