TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 31 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 31 ottobre 2025.

Un’indagine sugli ecomostri che a Bologna stanno ridisegnando il volto della città e che ora finiscono nel mirino della magistratura, a seguito dell’esposto presentato da diversi comitati cittadini: la propone “FarWest”, la trasmissione di Salvo Sottile. È un vero “far west del mattone”: una colata di cemento in una città che, proprio come Milano, cresce in verticale, mentre scarseggiano le case accessibili, tra micro-appartamenti da dieci metri quadri e studentati privati da 1000 euro al mese.

“FarWest” indaga, poi, sul mondo spesso senza regole della chirurgia estetica, diventata una moda virale sui social e un business in piena espansione. Negli ultimi mesi in Italia diverse donne hanno perso la vita dopo interventi estetici eseguiti da chirurghi già sotto inchiesta. Eppure, nonostante sequestri e denunce, questi professionisti continuano a operare indisturbati. Obiettivo, infine, sul caso di Garlasco con una nuova testimonianza che offre un punto di vista inedito sulla vicenda.

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
