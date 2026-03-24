Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 24 marzo

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 24 marzo 2026.

Anticipazioni

Un’inchiesta sull’islamizzazione della scuola, con classi di studenti di origine straniera che – in alcuni istituti di Milano – arrivano a rappresentare il 100% degli iscritti. Assenze collettive e scuole svuotate durante il Ramadan riaccendono il dibattito su integrazione e identità. Parte da qui la nuova puntata di “FarWest”. Poi a Roma con il video, in esclusiva, degli episodi di violenza che si consumavano in quello che è stato definito dai media “il garage dell’orrore”. L’indagine sul Fight Club della Capitale offre uno spaccato sulla criminalità giovanile legata allo spaccio di droga nel quadrante nord ovest della città. L’inchiesta ripercorre l’agghiacciante vicenda che collega questi video all’esplosione di una bomba in un lotto di case popolari.

Quindi un approfondimento su una delle sette criptocristiane più pericolose d’Italia: decine di persone plagiate da un sedicente “maestro” che è stato più volte denunciato alla magistratura, come raccontano alcune vittime.

Infine, si torna sul caso Garlasco, indagando nodi irrisolti e ancora oggetto di dibattito. Uno dei principali temi riguarda le ipotesi legate all’arma del delitto, su cui si sta concentrando la difesa di Andrea Sempio.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 24 marzo 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.