21 novembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 21 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 21 novembre 2025.

Anticipazioni

In questa puntata di Farwest la seconda parte dell’inchiesta sulle aree di servizio autostradali che si concentra sugli iconici panini e su ciò che c’è dietro.  Attraverso documenti interni e testimonianze esclusive, vengono ricostruite filiere produttive poco note e meccanismi di subappalto che avrebbero avuto ripercussioni dirette sulle condizioni dei lavoratori.

Si torna poi sul caso della morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena trovato morto il 6 marzo 2013 in circostanze mai chiarite, presentando una testimonianza inedita che offre un tassello mai emerso: poco prima di morire, Rossi avrebbe incontrato un noto politico. E lo stesso testimone ha riconosciuto l’uomo che, nelle immagini del vicolo, si affaccia con un telefono in mano. A seguire, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco. Tra gli altri servizi: il discusso tema del condono edilizio in Campania e un viaggio nel mondo degli avvistamenti Ufo che parte dal Lago Maggiore.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
