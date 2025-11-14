Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 14 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 14 novembre 2025.

Anticipazioni

Con un’indagine per seguire un sistema criminale di evasione fiscale da milioni di euro in Bulgaria si apre “Farwest” in onda stasera. L’inviato della trasmissione si è finto imprenditore e ha documentato uffici vuoti dove sono domiciliate centinaia di aziende italiane, scoprendo com’è facile trovare il modo per sfuggire al fisco. Una realtà conosciuta anche dalla criminalità organizzata. Altro approfondimento quello sul Teatro San Carlo di Napoli, il lirico più antico d’Europa, al centro di una doppia indagine della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti che rischia di lasciare profondi strascichi proprio nel momento in cui, dopo sei mesi di conflitti politici e giudiziari, si insedia il nuovo sovrintendente. A seguire, un viaggio nel mondo dei fuochi d’artificio, una delle eccellenze più sorprendenti del Made in Italy. L’inviato di “Farwest” racconta il mondo delle fabbriche abusive e del mercato nero dei fuochi gestito dalla criminalità organizzata. Al centro della puntata anche il tema della sicurezza, con un servizio che ricostruisce l’episodio di un uomo che ha sparato e ferito un intruso entrato nella sua abitazione a Rovigo. La Procura ha deciso di non indagarlo, ritenendo la reazione conforme ai parametri della legittima difesa.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.