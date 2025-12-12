Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:14
Home » Spettacoli » TV
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 12 dicembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 12 dicembre 2025.

Anticipazioni

Un’inchiesta sulla nuova medicina germanica, tra i seguaci di Ryke Geerd Hamer, l’inventore di un metodo di “non cura” dagli esiti spesso fatali. Venerdì 12 dicembre, alle 21.25 su Rai 3, FarWest, la trasmissione di Salvo Sottile, racconta le storie di alcuni pazienti, parlando anche con i medici sotto processo o già condannati e svelando un sistema che, tra santoni e naturopati, tuttora opera in Italia.

Si resta sul tema della sanità anche nel servizio sull’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, uno dei più grandi del Sud Italia dove – nonostante il cambio dei vertici – continuano a emergere presunti episodi di malasanità e diverse morti sospette, quattro solo nel 2025. Il clima all’interno dell’azienda sanitaria resta pesante: chi ha denunciato criticità e irregolarità è stato isolato o colpito da provvedimenti disciplinari.

A seguire, un viaggio nell’incredibile mondo dei furti d’arte, con il caso della misteriosa scomparsa di un quadro del maestro Giorgio De Chirico, appartenuta alla famiglia di Amedeo Goria. Scomparsa per 48 anni dopo un furto, ricompare in una casa d’asta tra le più importanti. FarWest racconta anche la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva a Genova che si è trasformata in un caso nazionale: davanti ai cancelli dello stabilimento ci sono stati momenti di alta tensione tra alcuni delegati Uilm e lavoratori riconducibili alla Fiom. I due maggiori fronti del sindacato italiano arrivano allo scontro fisico in una delle più delicate vertenze industriali del Paese: chi difende davvero i lavoratori? Infine, si torna anche in questa puntata sul caso Garlasco, con tutti gli aggiornamenti e le evoluzioni che hanno rimesso la vicenda al centro del dibattito pubblico.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca