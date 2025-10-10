Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:47
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 10 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 10 ottobre 2025.

Anticipazioni

Al centro della puntata di oggi un’inchiesta esclusiva sul mondo delle aree di servizio autostradali. “Farwest” raccoglie le testimonianze di dipendenti che denunciano turni massacranti, condizioni igieniche precarie e alimenti serviti oltre la data di scadenza. L’attualità torna nello studio di “Farwest” con un’inchiesta sulle tracce degli antagonisti, in particolare sulle manifestazioni del 7 ottobre, tra le tensioni che si sono verificate a Bologna e un viaggio tra gli studenti dell’università La Sapienza di Roma. A seguire, tutti gli aggiornamenti sul Caso Garlasco, dopo le recenti accuse di corruzione a magistrati e Carabinieri.

Continua infine il viaggio di “Farwest” nel mondo oscuro delle sette religiose: le telecamere della trasmissione sono riuscite a infiltrarsi all’interno della setta “Noi è, io sono”, che rifiuta ogni autorità statale e qualsiasi regola, comprese le imposizioni legali e fiscali.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
