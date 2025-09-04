Fall: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fall, film del 2022 diretto da Scott Mann. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Becky, Dan e Hunter stanno scalando una montagna quando un fatto inaspettato fa scivolare Dan, che cade e muore. Becky, moglie di Dan, cade in depressione e affoga il suo dolore nell’alcool. Dopo un anno riceve la visita di Hunter su pressione del padre di Becky. Becky viene convinta a una nuova impresa per esorcizzare la morte di Dan: le due amiche decidono di scalare l’abbandonata torre di comunicazioni radio B67 (simile all’antenna KVLY-TV), per poi spargere ceneri del defunto dalla cima. Nonostante qualche difficoltà arrivano in cima, ma durante la prima parte della discesa la scala si rompe e precipita, lasciando le ragazze sulla cima dell’antenna a 1700 piedi (518 m) d’altezza. Inoltre lo zaino con l’acqua è caduto bloccandosi su delle parabole circa 15 metri sotto. Cercando aiuto con il cellulare, le ragazze scoprono di non avere nemmeno linea.

Sulla cima dell’antenna trovano una scatola per le emergenze con un binocolo e una pistola con razzo di segnalazione. Avvistato un camper, usano il razzo per farsi notare e aiutare; al contrario, ciò porterà al furto dell’auto delle due amiche lasciata incustodita. Intanto, Hunter rivela a Becky che il marito Dan l’ha tradita con lei. Hunter, facendosi forza, scende con la corda usata per salire, per recuperare la zaino con l’acqua e il drone caduto in precedenza e bloccato su una parabola.

Fall: il cast

Abbiamo visto la trama di Fall, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Grace Caroline Currey: Becky Madison

Virginia Gardner: Shiloh Hunter

Mason Gooding: Danyal ‘Dan’ Zaffar

Jeffrey Dean Morgan: James Madison

Darrell Dennis: Randhir ‘Randy’ Ahuja

Streaming e tv

Dove vedere Fall in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.