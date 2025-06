Facci Ridere: lo show comico su Rai 2 con Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Anticipazioni e ospiti

Facci ridere è il nuovo show comico in onda in prima serata su Rai 2 dal 29 giugno 2025 ogni domenica con la conduzione di Pino Insegno e Roberto Ciufoli, due grandi amici dai tempi della Premiata Ditta. Si tratta di uno show comico che porta sul palco l’Italia e rende protagonisti tutti coloro che sanno far ridere. Vediamo insieme le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti.

Anticipazioni, squadre, concorrenti, comici, ospiti, giuria, giudici

In ogni puntata tre squadre, che rappresentano simbolicamente le tre grandi aree geografiche del Paese – Nord, Centro e Sud Italia – daranno voce, volto e accento alle infinite sfumature della comicità popolare italiana. Ogni concorrente, per far guadagnare punti alla propria squadra, cercherà di far ridere il più possibile “tre musoni”, una giuria speciale composta da volti noti del mondo dello spettacolo: nella prima puntata Francesco Paolantoni, Carolina Rey e Massimiliano Rosolino. Via libera a barzellette, racconti di aneddoti personali, parodie, imitazioni, monologhi, strumenti improbabili, balletti ridicoli, sfoggio di capacità personali e anche risate contagiose, con travestimenti comici ed effetti sorpresa. Alla fine della serata, la squadra che avrà accumulato più punti sarà eletta vincitrice della puntata. Quale, tra le zone in gara, si aggiudicherà il titolo della più divertente d’Italia?

Streaming e tv

Dove vedere Facci ridere in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata alle 21.20 ogni domenica dal 29 giungo 2025. Anche in streaming e on demand su Rai Play.