Chi è Fabrizio Moro, il cantante in gara a Sanremo 2022

Fabrizio Moro è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, con il brano Sei tu. Si tratta di uno dei Big della 72esima edizione, in onda su Rai 1 dal 1 al 5 febbraio. Ma chi è Fabrizio Moro, qual è la carriera, l’età, le canzoni, la vita privata e la fidanzata? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Il suo vero nome è Fabrizio Mobrici. Nato a Roma il 9 aprile 1975 da genitori calabresi, Moro ha studiato presso l’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini. Ha all’attivo 13 album e questa sarà per lui la settima volta sul palco del Festival.

Ha iniziato a suonare con diversi gruppi musicali in locali romani, alternando un repertorio pop rock a cover di altre celebri band come The Doors, Guns N’ Roses e U2. L’esordio è arrivato nel 1996 con il primo singolo “Per tutta un’altra destinazione”. Il primo album, intitolato “Fabrizio Moro”, è uscito nel 2000, stesso anno in cui ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Un giorno senza fine”.

Nel 2007, Fabrizio Moro è salito di nuovo sul palco di Sanremo – per la categoria Giovani – con il brano “Pensa”, che si è aggiudicato la vittoria e il Premio Mia Martini della Critica. Nello stesso anno, è uscito il terzo album “Pensa” e ha ricevuto diversi premi (Premio Lunezia e Premio Radio & Stampa e TV Sorrisi e Canzoni). Nel 2008 è tornato al Festival di Sanremo, partecipando con il brano “Eppure mi hai cambiato la vita” e classificandosi al terzo posto per la categoria Big. Parallelamente a Sanremo, è stato pubblicato il quarto album “Domani”. Il brano “Libero”, contenuto nell’album, è stato scelto come colonna sonora della prima stagione de “I liceali”.

Il 2009 è l’anno in cui Fabrizio Moro ha partecipato a Sanremo come ospite, affiancando Fausto Leali. Nel 2010, è tornato come cantante in gara con il brano “Non è una canzone” ed è uscito l’album “Ancora Barabba”. Nel 2011, il cantante ha fondato la sua etichetta discografica indipendente “La Fattoria del Moro Publishing”, dopodiché ha pubblicato un nuovo album intitolato “Atlantico Live” all’interno del quale è presente il brano “Fermi con le mani” dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi.

Da cantante, Fabrizio Moro ha sperimentato la carriera d’autore scrivendo brani per Noemi: “Sono solo parole”, con cui la cantante ha partecipato a Sanremo, “Se non è amore” e “Buongiorno alla vita”. Ha collaborato con Gli Stadio e Il Parto delle Nuvole Pesanti, poi ha scritto il brano “La mia felicità” per Emma Marrone, “Un’altra vita” per Elodie e “Finalmente piove” per Valerio Scanu (il quale ha partecipato con questo brano a Sanremo 2016).

Nel 2013 è uscito l’album “L’inizio”, nel 2015 “Via delle Girandole 10”. Nello stesso anno ha preso parte al programma “Amici di Maria De Filippi” come professore. Nel 2017 è tornato al Festival di Sanremo come cantante in gara, presentando il brano “Portami via” che ha poi vinto il Premio Lunezia. Nello stesso anno, è uscito l’album “Pace”. Nel 2018 ha trionfato sul palco di Sanremo, vincendo con il brano “Non mi avete fatto niente” in collaborazione con Ermal Meta. Nello stesso anno, ha pubblicato la raccolta “Parole rumori e anni” e ha realizzato con Ultimo il brano “L’eternità (il mio quartiere) “.

Il 12 aprile 2019 segna il ritorno di Fabrizio Moro con il decimo album Figli di nessuno, anticipato dal singolo Ho bisogno di credere. Il 7 giugno esce il singolo Figli di nessuno (amianto), rivisitazione dell’omonimo brano appartenente all’ultimo album di inediti, in collaborazione con il rapper Anastasio. Il 20 novembre è uscita la raccolta Canzoni d’amore nascoste, una selezione di brani incisi, per la maggior parte, nei primi anni di carriera di Moro presentati in veste completamente rinnovata, oltre a due inediti. Fabrizio Moro torna sul palco del Festival di Sanremo 2022 con il brano Sei tu.

Vita privata

Fabrizio Moro ha avuto una lunga storia d’amore con Giada, la madre dei suoi figli. Dalla loro unione sono nati due figli, Libero, nel 2009 e Anita nel 2012. Nonostante Fabrizio e Giada siano stati insieme moltissimi anni non si sono mai sposati; a Vanity Fair il cantante ha dichiarato: “Per me il matrimonio ha senso solo da vecchi, come culmine di una vita insieme. Con la mia ex compagna non ero sposato, ma mi sentivo ugualmente legato a lei. Il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”. Ora il cantante in gara a Sanremo 2022 sarebbe single.

Fabrizio Moro ha anche dichiarato di essere ipocondriaco e di aver avuto diverse dipendente in passato: “Con un barlume di coscienza sono andato dal medico, che mi ha subito prescritto analisi approfondite. I risultati mi hanno spaventato: i valori erano tutti sballati, il mio fisico si stava distruggendo. A quel punto ho detto a me stesso: “O cambi, o muori”. Ho avuto paura, paura di morire. Io sono anche ipocondriaco. Se mi convinco che sto male mi blocco, non esco neanche più di casa. In passato ho provato anche ad andare in analisi ma le ho sempre interrotte. Dicevano sempre le stesse cose”. Su Instagram è seguito da oltre 500mila persone.