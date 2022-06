Eternal Love streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, martedì 7 giugno 2022, va in onda in prima serata Eternal Love, un film sentimentale turco uscito nel 2017 e trasmesso per la prima volta in Italia nel 2020. La storia raccontata è quella di due giovani che si innamorano nonostante le difficoltà e cercano di portare avanti la propria relazione superando svariati ostacoli. Il protagonista è Can, un rispettato neurochirurgo che ha fatto della sua carriera tutta la sua vita. Anche per questo, sul fronte sentimentale, Can è rimasto completamente a bocca asciutta. Quando poi arriva l’invito ad una festa importante, nella disperazione cerca di coinvolgere Zeynep, una ragazza delle pulizie che nonostante lo scetticismo iniziale accetta soltanto a patto che il medico paghi i suoi debiti. Un accordo vincente per entrambe le parti. Una volta insieme alla festa, i due trascorrono una piacevole serata insieme e capiscono che c’è forte intesa, al punto che si innamorano. Ma dove vedere Eternal Love in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già detto, il film va in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:25, su Canale 5 martedì 7 giugno 2022. Per seguire Eternal Love in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505 per la versione HD. Avete un abbonamento alla pay-tv di Sky? Canale 5 è disponibile al tasto 105 in quel caso.

Eternal Love streaming

Ma non solo TV. La pellicola sentimentale va in onda su Canale 5, ma è trasmesso anche via streaming tramite MediasetPlay. La piattaforma è disponibile gratuitamente a tutti gli utenti, previa registrazione che può avvenire anche semplicemente tramite Facebook o Google. Una volta effettuato il login, sia tramite desktop che via app, è possibile selezionare il film oppure il canale in diretta streaming tramite il menù a tendina.