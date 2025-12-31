ET l’extraterrestre: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 31 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda E.T. l'extra-terrestre, film di fantascienza americano del 1982 diretto e prodotto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

E.T. l’extra-terrestre (E.T. the Extra-Terrestrial), noto anche semplicemente come E.T., è un film di fantascienza americano del 1982 diretto e prodotto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison. Racconta la storia di Elliott, un ragazzino che fa amicizia con una creatura extraterrestre, che soprannomina E.T., lasciata accidentalmente sulla Terra dai suoi simili. Insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, Elliott trova un modo per aiutare E.T. a tornare a casa nonostante l’intromissione del governo. Il cast principale è composto da Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton e Drew Barrymore.

ET l’extraterrestre: il cast del film

Abbiamo visto la trama di ET l’extraterrestre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Henry Thomas: Elliott Taylor

Dee Wallace: Mary Taylor

Robert MacNaughton: Michael Taylor

Drew Barrymore: Gertie Taylor

Peter Coyote: Keys

Sean Frye: Steve

Pat Welsh: E.T.

Streaming e tv

Dove vedere ET l’extraterrestre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.