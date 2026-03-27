Erano ragazzi in barca: tutto quello che c’è da sapere sul film
Erano ragazzi in barca: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Erano ragazzi in barca (The Boys in the Boat), film del 2023 diretto da George Clooney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Adattamento cinematografico del romanzo Erano ragazzi in barca di Daniel James Brown, la pellicola è incentrata sulla squadra di canottaggio statunitense che vinse la medaglia d’oro in occasione dei Giochi olimpici di Berlino 1936. Al culmine della Grande Depressione una squadra di canottieri sfavoriti compete ai Giochi olimpici…
Erano ragazzi in barca: il cast
Abbiamo visto la trama di Erano ragazzi in barca, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Joel Edgerton: Coach Al Ulbrickson
- Callum Turner: Joe Rantz
- Peter Guinness: George Yeomans Pocock
- Jack Mulhern: Don Hume
- James Wolk: Coach Tom Bolles
- Hadley Robinson: Joyce Simdars
- Courtney Henggeler: Hazel Ulbrickson
- Chris Diamantopoulos: Royal Brougham
- Sam Strike: Roger Morris
- Alec Newman: Harry Rantz
- Luke Slattery: Bobby Moch
- Thomas Elms: Chuck Day
- Thomas Stephen Varey: John White
- Bruce Herbelin-Earle: Shorty Hunt
- Wil Coban: Jim McMillin
- Joel Phillimore: Gordy Adam
- Edward Baker-Duly: Benjamin Billings
- Jack Staddon: Bo Billings
- Adrian Lukis: Jay Ellis
- Glenn Wrage: Coach Ky Ebright
- Dominic Tighe: Coach Brown
- Jacob James Beswick: Harvey Love
- Frankie Fox: Glenn Morry
- Sam Douglas: Presidente Henry Burke
- Robert Morgan: Prof. Stone
- Andrew Bridgmont: Heinrich Pauli
- Joshua Akehurst: Cal Coxswain
- Wally Wingert: Presentatore Olimpico
- John Hughes: Commentatore Radio
- Ian McElhinney: Joe Rantz anziano
- Austin Haynes: Nipote di Joe
Streaming e tv
Dove vedere Erano ragazzi in barca in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.