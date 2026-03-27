Erano ragazzi in barca: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Erano ragazzi in barca (The Boys in the Boat), film del 2023 diretto da George Clooney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adattamento cinematografico del romanzo Erano ragazzi in barca di Daniel James Brown, la pellicola è incentrata sulla squadra di canottaggio statunitense che vinse la medaglia d’oro in occasione dei Giochi olimpici di Berlino 1936. Al culmine della Grande Depressione una squadra di canottieri sfavoriti compete ai Giochi olimpici…

Erano ragazzi in barca: il cast

Abbiamo visto la trama di Erano ragazzi in barca, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joel Edgerton: Coach Al Ulbrickson

Callum Turner: Joe Rantz

Peter Guinness: George Yeomans Pocock

Jack Mulhern: Don Hume

James Wolk: Coach Tom Bolles

Hadley Robinson: Joyce Simdars

Courtney Henggeler: Hazel Ulbrickson

Chris Diamantopoulos: Royal Brougham

Sam Strike: Roger Morris

Alec Newman: Harry Rantz

Luke Slattery: Bobby Moch

Thomas Elms: Chuck Day

Thomas Stephen Varey: John White

Bruce Herbelin-Earle: Shorty Hunt

Wil Coban: Jim McMillin

Joel Phillimore: Gordy Adam

Edward Baker-Duly: Benjamin Billings

Jack Staddon: Bo Billings

Adrian Lukis: Jay Ellis

Glenn Wrage: Coach Ky Ebright

Dominic Tighe: Coach Brown

Jacob James Beswick: Harvey Love

Frankie Fox: Glenn Morry

Sam Douglas: Presidente Henry Burke

Robert Morgan: Prof. Stone

Andrew Bridgmont: Heinrich Pauli

Joshua Akehurst: Cal Coxswain

Wally Wingert: Presentatore Olimpico

John Hughes: Commentatore Radio

Ian McElhinney: Joe Rantz anziano

Austin Haynes: Nipote di Joe

Streaming e tv

Dove vedere Erano ragazzi in barca in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.