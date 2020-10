Enzo Marcelli, chi è il bidello de Il Collegio 5

Enzo Marcelli è il bidello de Il Collegio 5, una delle novità di questa edizione del docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020 con la quinta stagione. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. In più la grande new entry del bidello, che sarà molto vicino e in ottimi rapporti con i ragazzi. Ma chi è in realtà Enzo Marcelli? Scopriamolo insieme.

Marcelli è un attore, nel corso della sua carriera ha lavorato a diversi film tra cui Pasolini, un delitto italiano del 1995 e Teste Rasate. Insieme a Lucia Gravante e Massimo Sabet contribuirà certamente a controllare i ragazzi durante le ore che non rientrano in quelle di lezione. Rispetto ai due sorveglianti, però, il bidello avrà un rapporto più diretto e amichevole con gli alunni.

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlied (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

Location

Qual è la location de Il Collegio 5? La quinta edizione del reality è stata girata in una nuova location: dall’istituto San Carlo di Celana in provincia di Bergamo ci si è spostati al Convitto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone. Cambiando l’anno sono cambiate anche alcune materie che i partecipanti hanno dovuto imparare per superare l’esame di terza media e prendere il diploma. Quest’anno i collegiali studiano: italiano, storia, geografia, matematica, educazione fisica, educazione musicale, educazione tecnica ed educazione artistica.

