Ennio Morricone, su Rai 1 stasera l’intervista di Fazio e uno speciale di Techetecheté

La Rai omaggia il maestro Ennio Morricone, scomparso questa mattina, 6 luglio 2020, all’età di 91 anni. Cambiano i palinsesti tv per ricordare un gigante del nostro tempo, che ha composto alcune delle musiche più belle, destinate a passare alla storia. Rai 1 in particolare alle 20.30 di oggi, subito dopo la fine del Tg1, omaggia il compositore riproponendo l’intervista di Fabio Fazio del 2017 a Che tempo che fa. A seguire una puntata speciale di Techetecheté interamente dedicata ad Ennio Morricone.

Il necrologio che Ennio Morricone si è scritto da solo: “A mia moglie il più doloroso addio”

Il musicista si è spento oggi dopo essere stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale dopo una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore. “Conserverò per sempre magnifici ricordi degli incontri con il Maestro Morricone. Una persona gentile e meravigliosa: un genio assoluto – ha scritto su Twitter Fabio Fazio – La sua morte priva il mondo di un enorme artista che ha inventato bellezza e poesia senza tempo. Con la sua scomparsa se ne va una parte di noi”. La Rai ha poi deciso di riproporre stasera, 6 luglio, alle 20.30 l’intervista fatta da Fazio al Maestro durante una puntata del 2017 di Che tempo che fa.

Durante quella chiacchierata in tv, il Maestro aveva detto: “Il lavoro del compositore ha un aspetto artigianale. Il ‘fare’ non è soltanto un verbo. Sono due note, due suoni: il ‘fa’ e il ‘re’. Ma queste non bastano ad un compositore per scrivere, se aggiungo il fa diesis viene fuori un pezzo con l’armonica a bocca di un momento drammatico di un film di Sergio Leone”.

L’omaggio della Rai a Ennio Morricone non si ferma qui. Sempre su Rai 1 segue poi una puntata speciale di Techetecheté interamente dedicata al grande compositore. Rai 3 invece ha cambiato la sua prima serata e trasmetterà il film di Sergio Leone C’era una volta in America, capolavoro con Robert De Niro di cui Morricone curò la splendida colonna sonora. Cambiamenti di palinsesto dopo la morte del Maestro anche per Mediaset. Su Canale 5 stasera in prima serata il film Baaria di Tornatore, con nel cast Francesco Scianna, Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

C’era una volta Ennio Morricone. E ancora c’è

