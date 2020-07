C’era una volta in America: il film con la colonna sonora di Ennio Morricone stasera su Rai 3

Questa sera, 6 luglio 2020, su Rai 3 va in onda un capolavoro di Sergio Leone, C’era una volta in America, film del 1984 di cui Ennio Morricone ha curato la colonna sonora. Un grande omaggio per ricordare il maestro e compositore scomparso oggi all’età di 91 anni. Una notizia che ha commosso il Paese, scombussolando i palinsesti tv. Ma qual è la trama, il cast e la colonna sonora di C’era una volta in America? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film del 1984, presentato fuori concorso a Cannes, è tratto dal romanzo The Hoods di Harry Grey, ed è l’ultimo capitolo della “trilogia del tempo” dopo C’era una volta il West e Giù La testa. Diretto da Sergio Leone, vanta nel cast attori celebri come Robert De Niro, James Woods e Elizabeth McGovern. C’era una volta in America narra, nell’arco di più di quarant’anni, le drammatiche vicissitudini del criminale David “Noodles” Aaronson e dei suoi amici nel loro progressivo passaggio dal ghetto ebraico all’ambiente della malavita organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo.

Il necrologio che Ennio Morricone si è scritto da solo: “A mia moglie il più doloroso addio”

Da segnalare come inizialmente il film non ebbe grande successo di pubblico,salvo poi essere riconosciuto come un grande capolavoro. Un’altra curiosità che non tutti sanno è che il film ha 4 versioni: 229 minuti quella cinematografica, 139 minuti quella per i cinema americani 255 quella estesa (in onda stasera su Rai 3) e 285 minuti quella integrale. Ma vediamo la trama.

Il protagonista come detto è David, di cui vengono raccontate le vicissitudini in oltre 40 anni di vita. Nel 1933 a New York, in pieno proibizionismo, quattro sicari hanno il compito di ucciderlo. Per trovarlo prima ammazzano la sua compagna Eve, poi torturano Fat Moe Gelly, proprietario del bar che spesso frequenta, che li indirizza a una fumeria cinese. Noodles però scappa e riesce ad arrivare a Buffalo. A 60 anni nel 1968 il protagonista di C’era una volta in America torna a New York e ritrova il vecchio amico Moe.

I ricordi ci fanno tornare agli anni ’20 e al suo grande amore Deborah, a quando era ragazzo, all’amicizia con Max Bercovicz, alla gang che lo portò a scontrarsi con Bugsy. Un lungo flashback, alla fine del quale Noodles si troverà a fare i conti con il passato, tra vecchi fantasmi e questioni irrisolte, tra nuove imprese criminali e la possibilità di fare pace con la sua storia.

C’era una volta in America cast

Tanti grandi attori hanno preso parte a questo capolavoro di Sergio Leone, che Rai 3 ha deciso di mandare in onda stasera, 6 luglio 2020, stravolgendo il proprio palinsesto, per omaggiare il grande Ennio Morricone, che aveva curato la colonna sonora di questo film. Nel cast troviamo, tra gli altri, Robert De Niro, James Woods e Elizabeth McGovern. Ecco l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati.

Robert De Niro: David “Noodles” Aaronson

Scott Tiler: Noodles da ragazzo

James Woods: Maximilian “Max” Bercovicz

Rusty Jacobs: “Max” da ragazzo

Elizabeth McGovern: Deborah Gelly

Jennifer Connelly: Deborah da ragazza

Joe Pesci: Frankie Monaldi

Burt Young: Joe

Tuesday Weld: Carol

Treat Williams: James Conway O’Donnell

Danny Aiello: Vincent Aiello

Richard Bright: Chicken Joe

James Hayden: Patrick “Patsy” Goldberg

Brian Bloom: “Patsy” da ragazzo

William Forsythe: Philip “Cockeye” Stein

Darlanne Fluegel: Eve

Larry Rapp: “Fat” Moe Gelly

Richard Foronjy: ag. Whitey

Robert Harper: Sharkey

Dutch Miller: Van Linden

Gerard Murphy: Crowning

James Russo: Bugsy

Amy Ryder: Peggy

Julie Cohen: Peggy da giovane

Arnon Milchan: autista di Noodles

C’era una volta in America: colonna sonora Ennio Morricone

Tra gli elementi che hanno determinato il successo di questo film, oltre alla trama e al cast, c’è sicuramente la splendida colonna sonora di Ennio Morricone, il maestro scomparso oggi, 6 luglio 2020, all’età di 91 anni. La Rai ha deciso di ricordarlo riproponendo su Rai 3 a partire dalle 20.30 C’era una volta in America. Ecco le tracce della colonna sonora:

Once Upon A Time In America Poverty Deborah’s Theme Childhood Memories Amapole Friends Prohibition Dirge Cockeye’s Song Amapola, Pt. 2 Childhood Poverty Photographic Memories Friends Friendship Speakeasy Deborah’s Theme – Amapola Suite from Once Upon a Time In America (Includes Amapola) Poverty (Temp. Version) Unused Theme Unused Theme (Versione 2)

C’era una volta Ennio Morricone. E ancora c’è

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere C’era una volta in America in tv? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera lunedì 6 luglio 2020 dalle 20.30 nella versione estesa di 255 minuti. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet. Chi vuole gustare il film dovrà sintonizzarsi su Rai 3 lunedì 6 luglio 2020 alle ore 21:20.

