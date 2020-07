È morto Ennio Morricone, addio al grande compositore

È morto Ennio Morricone, aveva 92 anni

Un altro grande artista ci ha lasciato. Ennio Morricone, il grande musicista e compositore che ha fatto la storia del cinema, si è spento a 92 anni in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Se ne va un pezzo di storia della musica cinematografica. A riportare la notizia della morte è stata l’Ansa. La famiglia ha annunciato in una nota che i funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. Nella nota si legge che Morricone “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato. ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività”.

Come riporta l’Ansa, tre giorni fa il grande compositore si era rotto il femore e si è spento all’alba del 6 luglio.

Addio a Ennio Morricone, un pilastro della storia del cinema

Morricone ha fatto la storia del cinema al fianco di grandissimi nomi, come Sergio Leone (basti pensare alla Trilogia del dollaro), Duccio Tessari e Sergio Corbucci. Ha composto più di 100 brani classici, ma è conosciuto in tutto il mondo per il contributo dato ai film western all’italiana. Ha collaborato anche con registi del calibro di Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone, Quentin Tarantino e ha ricevuto l’Oscar alla carriera “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film” nel 2007, dopo aver collezionato cinque nomination tra il 1979 e il 2001. Nel 2016, ha ottenuto anche il secondo Oscar per il film The Hateful Eight di Tarantino.

Un altro grande artista che se n’è andato e che il mondo (non soltanto quello del cinema) ricorderà con grande affetto.

