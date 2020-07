“Mi piacerebbe che il pubblico ascoltasse a occhi chiusi. Guardare non serve a niente”. Chi era Ennio Morricone

Ennio Morricone, storia del grande Maestro

“Il mio gesto mentre dirigo l’orchestra non è abbastanza raffinato”, diceva di sé il grande Maestro Ennio Morricone morto alle prime luci del mattino di lunedì 6 luglio all’età di 92 anni. Nei giorni scorsi era caduto e aveva riportato una frattura al femore. Estremamente critico verso se stesso, il grande musicista e compositore ha composto oltre 500 colonne sonore per i più grandi registi di sempre, vinto due Oscar, e con la sua musica segnato il Novecento.

Si è spento a Roma, la sua città natale. Primo di cinque figli, Ennio Morricone è nato e cresciuto nella Capitale, quartiere Trastevere. L’amore per la musica l’ha ereditato dal padre, un trombettista. “A sette anni, ero in villeggiatura e mio padre mi insegnò la chiave di violino. Già scrissi a quell’età delle cosine, che poi ho distrutto quando avevo dieci anni”, ricordava il Maestro in un’intervista.

Ha avuto una lunghissima carriera di musica per il cinema con alcune collaborazioni che hanno fatto la storia come quelle con l’ex compagno di banco a scuola Sergio Leone, Giuseppe Tornatore e Bernardo Bertolucci (“Per quanto mi riguarda, tra i migliori registi italiani di sempre. Ho avuto la fortuna di musicare Novecento, che ritengo essere il suo capolavoro”, diceva il Maestro). Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso, Malena, sono solo alcune delle più grandi composizioni del musicista. Ennio Morricone ha vinto un Leone d’oro alla carriera (1995), un premio Oscar onorario (2007) e un premio Oscar alla miglior colonna sonora originale (2016, per The Hateful Eight di Quentin Tarantino). Oltre 70 milioni di copie vendute. In una delle più recenti interviste all’HuffPost, Morricone ha raccontato la sua quarantena imposta dal Coronavirus: “Sono chiuso a casa con mia moglie Maria e penso che questo isolamento necessario stabilito dal Governo sarà sufficiente ad arginare il male che in qualche maniera ci circonda”, aveva detto. “Non compongo e non ascolto musica, non è questo il momento”.

Morricone ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma in composizione, in musica corale e in tromba. “Mentre studiavo al conservatorio facevo già gli arrangiamenti per la radio, poi per il teatro e la televisione. Feci molta pratica, comprese orchestrazioni per il cinema per i maestri pigri o che avevano troppo lavoro. Quando mi chiamarono a fare la prima colonna sonora ero già pronto. Tutto è servito, anche i lavori più umili, ma non è il termine giusto: meglio dire i lavori più semplici, come arrangiare le canzoni. Tutto è servito alla tecnica e all’esperienza che avevo acquisito, agli amori per i classici del passato. E questo creò una mescolanza psichica e tecnica in me: potevo scrivere in tutti i linguaggi”, raccontava in una lunga intervista a Christian Zingales.

Morricone “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato. Ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività”, ha scritto l’avvocato della famiglia annunciando la sua scomparsa. “Mi piacerebbe che il pubblico ascoltasse a occhi chiusi. Guardare non serve a niente. Lo dico, ma nessuno mi dà retta”, amava dire il Maestro.

Leggi anche: 1. È morto Ennio Morricone, addio al grande compositore / 2. Coronavirus, la colonna sonora di Ennio Morricone risuona su una piazza Navona deserta

