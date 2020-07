Baaria: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Questa sera, 6 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Baaria, film del 2009 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore con la colonna sonora di Ennio Morricone, morto oggi all’età di 91 anni. Il film ha ottenuto 14 candidature ai David di Donatello 2010, conquistando il David giovani e il premio per la colonna sonora, l’ottavo David di Donatello per il miglior musicista vinto da Ennio Morricone. È stato premiato ai Nastri d’argento 2010 con il Nastro dell’anno, come film che rappresenta nella sua eccezionalità il “caso” artistico e produttivo dell’annata. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Peppino Torrenuova è costretto a lavorare sin da piccolo: prima come bracciante; poi come aiuto di un pastore, e di conseguenza abbandona la scuola. Al termine della guerra, nel corso dell’incursione dei compaesani in una banca, riesce a rubare una piccola fortuna, con la quale acquista dei bovini che risollevano temporaneamente le condizioni della famiglia. Inizia ad abbracciare idee comuniste e da giovanissimo si iscrive al Partito Comunista Italiano, trasformando ben presto la sua passione politica in un lavoro a tempo pieno. Si innamora della coetanea Mannina, ma i genitori di lei non acconsentono alla loro unione per le precarie condizioni economiche della famiglia di Peppino e la costringono al fidanzamento con un altro uomo. I due non si danno per vinti e continuano in segreto la loro relazione, finché non decidono di dichiarare ufficialmente il loro amore con una fuitina, chiudendosi a chiave nella casa di lei.

Cast

Abbiamo visto la trama del film Baaria, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesco Scianna: Giuseppe “Peppino” Torrenuova

Margareth Madè: Maria Anna “Mannina” Scalìa

Giuseppe Russo : Michele Torrenuova

Lina Sastri: Tana

Ángela Molina: Sarina da adulta

Salvatore Ficarra: Nino Torrenuova

Valentino Picone: Luigi Scalìa

Gaetano Aronica: Ciccio Torrenuova

Alfio Sorbello: Ciccio da bambino

Marco Iermanò: Pietro da ragazzo

Lollo Franco: don Giacinto

Gisella Marengo: Matilde

Giovanni Gambino: Peppino da bambino

Giuseppe Garufi: Pietro da bambino

Raoul Bova: giornalista romano

Nicole Grimaudo: Sarina da giovane

Aldo Baglio: affarista

Paolo Briguglia: maestro di catechismo

Fabrizio Romano: Onofrio Pace

Luigi Maria Burruano: farmacista

Laura Chiatti: studentessa

Giorgio Faletti: Corteccia

Beppe Fiorello: venditore dollari

Donatella Finocchiaro: merciaia

Corrado Fortuna: Renato Guttuso

Nino Frassica: Giacomo Bartolotta

Leo Gullotta: Liborio

Gabriele Lavia: maestro delle commissioni esami

Mariangela Di Cristina: Maria Anna (Mannìna) da piccola

Luigi Lo Cascio: giovane con sindrome di Down

Enrico Lo Verso: Minicu

Marcello Mazzarella: podestà

Vincenzo Salemme: capo comico

Monica Bellucci: ragazza del muratore

Michele Placido: esponente del PCI

Rossana Giacalone: Teresa, l’istruttrice di ballo

Tony Sperandeo: allevatore

Sebastiano Lo Monaco: padrone del magazzino di limoni

Enrico Salimbeni: Alberto Lattuada

Alessandro Di Carlo: Alberto Sordi

Alessandro Schiavo: Ignazio Buttitta

Mimmo Pintacuda: cassiere cinema

Orio Scaduto: Gaspare

Elena Russo: sposa

Nino Russo: sindaco

Domenico Centamore: compagno di partito

Carmelo R. Cannavò: uomo forzuto

Manuela Spartà: ragazza all’uliveto

Chiara De Roberto: bambina che dice bracciante

Baaria: la colonna sonora di Ennio Morricone

Abbiamo visto trama e cast di Baaria, ma quali sono i brani della colonna sonora firmata da Ennio Morricone? Il 25 settembre 2009 è stata pubblicata la colonna sonora del film, intitolata Baarìa, composta da Ennio Morricone e prodotta e distribuita da RTI. Le musiche della colonna sonora sono state eseguite dall’orchestra Roma Sinfonietta (con l’organo della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma), composta da: Giorgio Carmini (organo), Gianni Perilli (ciaramella), Vincenzo Castellana (tamburo a cornice, friscalettu), Michele Piccione (zampogna, marranzano), Franco Ferranti (clarinetto) e Bruno Battisti D’Amario (chitarra classica). I brani Baarìa ed Oltre sono eseguiti dalla Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta da Ennio Morricone. Ma vediamo insieme le tracce della colonna sonora di Baaria:

Sinfonia per Baarìa

Ribellione

Baarìa

Il corpo e la terra

Lo zoppo

Brindisi

Un gioco sereno

La visita

Un fiscaletto

Racconto di una vita

La terra

Verdiano

Baarìa

Oltre

Prima e dopo

I mostri

L’allegro virtuoso di zampogna

A passeggio nel corso

Il vento, il mare, i silenzi

Significato

Qual è il significato del termine Baaria? Cosa significa? “Baaria” è l’antico nome fenicio della città siciliana di Bagheria, in arabo “Porta del vento”, ma che tutti hanno sempre chiamato Baaria.

Streaming e tv

Dove vedere Baaria in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 6 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

