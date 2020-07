Techetecheté estate 2020, le nuove puntate su Rai 1 dal 2 luglio: anticipazioni

Ritorna Techetecheté, l’ormai classico appuntamento dell’estate di Rai 1, che propone montaggi di filmati tratti dalle sterminate teche Rai. Techetecheté estate 2020 va in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini subito dopo il Tg1, alle 20.35, a cominciare da giovedì 2 luglio 2020 e proseguirà fino al 13 settembre. Di seguito le anticipazioni e le novità.

Anticipazioni

Anche in questa nuova stagione saranno protagoniste assolute le immagini senza tempo tratte dagli archivi della Rai: gli show di un tempo, i grandi artisti, la musica, la comicità, le interviste. La storia della tv, grazie alla Teche, a disposizione dei telespettatori durante queste sere d’estate, con l’opportunità di rivivere – o vivere per la prima volta – il piccolo schermo che fu.

Techetecheté 2020 permette, attraverso un attento lavoro di ricerca e montaggio, di rivivere “scenette” dell’intrattenimento baciate dal successo, e al tempo stesso riporta alla ribalta anche quelle chicche sfuggite all’attenzione del grande pubblico. In questa stagione Techetecheté vuole dare spazio anche agli sceneggiati che hanno appassionato il grande pubblico, le commedie musicali e le operette. Un modo anche per analizzare come sono cambiati i costumi e le abitudini degli italiani, così come i generi televisivi, dal bianco e nero all’HD.

La grande novità di Techetecheté estate 2020, dalle 20.35 su Rai 1, è rappresentata dal fatto che ci sarà una suddivisione giornaliera dei temi delle puntate. Ogni giorno della settimana, infatti, sarà dedicato ad un argomento specifico. Il lunedì si parlerà degli Sceneggiati: da Sandokan, al Segno del comando, dal Giornalino di Giamburrasca a la Famiglia Benvenuti e tanti altri che meritano di essere ricordati. Il martedì Sanremo Graffiti, tutto ciò che ruota intorno alla storia del festival di Sanremo.

Il mercoledì Viaggio in Italia, un percorso tra comici, cantanti e curiosità di ogni regione. Il giovedì I Numeri Uno, spazio dedicato a grandi personaggi dello spettacolo. Il venerdì Jukebox, appuntamento musicale di gruppi, cantanti e canzoni intramontabili. Il sabato Il Varietà, con puntate dedicate a grandi registi televisivi: Antonello Falqui, Vito Molinari ed Enzo Trapani, oltre alle varie sfaccettature dei programmi del sabato sera. La domenica I Temi: puntate per argomento come il telefono, l’automobile, le mamme, baci e schiaffi. Anche quest’anno non mancheranno brani inediti e rarità delle teche Rai finora mai replicate. Appuntamento dunque con la nuova stagione di Techetecheté a partire da stasera, 2 luglio 2020, su Rai 1 dalle 20.35.

Techetecheté 2020 streaming

Come fare per vedere Techetecheté 2020 in in tv e in streaming? La nuova edizione del programma curato da Elisabetta Barduagni va in onda su Rai 1 dal 2 luglio al 13 settembre 2020 alle 20.35. Il primo canale della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

Chi vuole seguire in diretta streaming invece Techetecheté, può farlo tramite RaiPlay. La piattaforma streaming della Rai permette di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet accedendo alla piattaforma tramite registrazione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi con email o account Facebook e poi selezionare il programma di vostro interesse per seguirlo in diretta streaming. Chi vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della puntata di Techetecheté, può farlo grazie alla funzione on demand.

