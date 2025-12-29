Ennio Doris – C’è anche domani: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ennio Doris – C’è anche domani, film biografico del 2024 diretto da Giacomo Campiotti e liberamente ispirato all’autobiografia C’è anche domani del noto imprenditore e banchiere italiano Ennio Doris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Settembre 2008. Con il crollo della Lehman Brothers ha inizio una pesante crisi economica. Ennio Doris, proprietario e fondatore di Banca Mediolanum, decise di rimborsare i clienti che avevano acquistato titoli in perdita prelevando i fondi dai suoi conti privati e con l’aiuto del suo socio Silvio Berlusconi.
Ennio Doris – C’è anche domani: il cast
Abbiamo visto la trama di Ennio Doris – C’è anche domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Massimo Ghini: Ennio Doris
- Lucrezia Lante Della Rovere: Lina Tombolato
- Daniel Santantonio: Ennio Doris da giovane
- Emma Benini: Lina Tombolato da giovane
- Eugenio Franceschini: Massimo Doris
- Giulia Vecchio: Sara Doris
- Alessandro Bertolucci: Silvio Berlusconi
- Maurizio Donadoni: Berto Doris
- Antonio Nicolai: Ennio Doris bambino
Streaming e tv
Dove vedere Ennio Doris – C’è anche domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.