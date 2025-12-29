Icona app
29 dicembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Ennio Doris – C’è anche domani: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Ennio Doris – C’è anche domani: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ennio Doris – C’è anche domani, film biografico del 2024 diretto da Giacomo Campiotti e liberamente ispirato all’autobiografia C’è anche domani del noto imprenditore e banchiere italiano Ennio Doris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Settembre 2008. Con il crollo della Lehman Brothers ha inizio una pesante crisi economica. Ennio Doris, proprietario e fondatore di Banca Mediolanum, decise di rimborsare i clienti che avevano acquistato titoli in perdita prelevando i fondi dai suoi conti privati e con l’aiuto del suo socio Silvio Berlusconi.

Ennio Doris – C’è anche domani: il cast

Abbiamo visto la trama di Ennio Doris – C’è anche domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Massimo Ghini: Ennio Doris
  • Lucrezia Lante Della Rovere: Lina Tombolato
  • Daniel Santantonio: Ennio Doris da giovane
  • Emma Benini: Lina Tombolato da giovane
  • Eugenio Franceschini: Massimo Doris
  • Giulia Vecchio: Sara Doris
  • Alessandro Bertolucci: Silvio Berlusconi
  • Maurizio Donadoni: Berto Doris
  • Antonio Nicolai: Ennio Doris bambino

Streaming e tv

Dove vedere Ennio Doris – C’è anche domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
