Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 4 febbraio su Canale 5

Questa sera, martedì 4 febbraio 2025, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Nihan viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir dove viene stordita e legata in catene, così da poter essere sorvegliata da Asu. Grazie alle sue indagini, Kemal scopre che la talpa è Adem ma è troppo tardi: l’agente ha rapito Zeynep per poi rapire anche Ayhan e Zehir. Sapendo che sono finalmente tutti nelle sue mani, Emir decide di andare in ospedale per evitare la setticemia anche se sa che qui verrà immediatamente arrestato. Nel frattempo, Zeynep vuole uccidere Emir ma il suo piano viene sventato da Hakan e Kemal che le impediscono di compiere questo gesto, trovando il luogo in cui è sequestrato Zehir. Quando Emir gli promette di liberare Ayhan e condurlo da Nihan, Kemal aiuta inaspettatamente Emir a fuggire e lo segue fino ad una fabbrica abbandonata dove dovrebbe trovarsi la Sezin. Kemal ha pochi minuti per salvarla mentre Emir viene improvvisamente abbandonato da Baran e assisteremo ad un finale esplosivo per questo triangolo amoroso. La soap turca ci conclude con un flash forward del futuro della piccola Deniz.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 4 febbraio 2025, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.