Ci sarà una nuova stagione di Emigratis? La risposta di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo registreranno mai una nuova stagione di Emigratis in onda da oggi, 4 maggio, in replica su Italia 1? Il simpatico duo comico è intervenuto a Radio 105 e ha rivelato quali sono i progetti futuri tra cui non è prevista una nuova stagione di Emigratis, il programma all’insegna del trash che ha reso popolare la coppia di Foggia.

Il format vedeva i due comici pugliesi, vestiti in modo imbarazzante, viaggiare in giro per il mondo alla ricerca di Vip. Una volta trovata la preda, la spremevano fino all’osso, scroccando notti in albergo, cene extra lusso e ogni cosa potesse loro venire in mente.

“Siamo diventati papà – hanno detto i due -. Già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali. Purtroppo Emigratis l’abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un’edizione di Emigratis da maturissimi”.

“Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio, Felicissima sera, avevamo fatto l’upgrade, ma purtroppo è arrivata tutta questa cosa e ci siamo fermati – hanno raccontato Pio e Amedeo -. Il programma è solo rimandato”. Insomma, appena l’emergenza Coronavirus cesserà, Pio e Amedeo torneranno su Canale 5 con uno show tutto loro.

