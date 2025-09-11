Elisa – San Siro: anticipazioni, ospiti, scaletta e streaming

Questa sera, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il concerto evento di Elisa, per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, ospiti e scaletta

Il live è una grande festa, un viaggio che abbraccia tutto il suo percorso: gli esordi internazionali, la svolta italiana, le sperimentazioni sonore e l’impegno sociale sempre più marcato. A rendere l’evento ancora più unico momenti di pura connessione musicale pensati ad hoc per questa serata con ospiti d’eccezione come Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Dardust e altre sorprese. E poi la scenografia: poetica e immersiva. Un impianto visivo pensato come estensione del suo immaginario, dove luci, proiezioni e installazioni si intrecceranno per creare un racconto multisensoriale.

L’evento segna non solo il traguardo artistico della cantante ma anche una dichiarazione d’intenti: fare musica su larga scala rispettando il nostro Pianeta. Cuore dell’evento, infatti, l’equilibrio tra spettacolo e consapevolezza ambientale: produzione a impatto ridotto, materiali riciclabili, energia pulita e una campagna di sensibilizzazione promossa insieme a diverse realtà green. Qual è la scaletta di Elisa – San Siro? Il montaggio televisivo dei vari brani e il loro ordine non è stato reso noto.

Streaming e tv

Dove vedere Elisa – San Siro in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.