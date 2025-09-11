Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:13
Home » Spettacoli » TV
TV

Elisa – San Siro: tutto quello che c’è da sapere sul concerto

di Anton Filippo Ferrari
Elisa – San Siro: anticipazioni, ospiti, scaletta e streaming

Questa sera, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il concerto evento di Elisa, per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, ospiti e scaletta

Il live è una grande festa, un viaggio che abbraccia tutto il suo percorso: gli esordi internazionali, la svolta italiana, le sperimentazioni sonore e l’impegno sociale sempre più marcato. A rendere l’evento ancora più unico momenti di pura connessione musicale pensati ad hoc per questa serata con ospiti d’eccezione come Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Dardust e altre sorprese. E poi la scenografia: poetica e immersiva. Un impianto visivo pensato come estensione del suo immaginario, dove luci, proiezioni e installazioni si intrecceranno per creare un racconto multisensoriale.

L’evento segna non solo il traguardo artistico della cantante ma anche una dichiarazione d’intenti: fare musica su larga scala rispettando il nostro Pianeta. Cuore dell’evento, infatti, l’equilibrio tra spettacolo e consapevolezza ambientale: produzione a impatto ridotto, materiali riciclabili, energia pulita e una campagna di sensibilizzazione promossa insieme a diverse realtà green. Qual è la scaletta di Elisa – San Siro? Il montaggio televisivo dei vari brani e il loro ordine non è stato reso noto.

Streaming e tv

Dove vedere Elisa – San Siro in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
