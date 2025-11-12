Icona app
Banner abbonamento
Ultimo aggiornamento ore 18:02
Home » Spettacoli » TV
TV

Edge of Tomorrow – Senza domani: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Edge of Tomorrow – Senza domani: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Edge of Tomorrow – Senza domani, film di fantascienza del 2014 diretto da Doug Liman. La pellicola, con protagonisti Tom Cruise ed Emily Blunt, è l’adattamento cinematografico della light novel All You Need Is Kill (2004), scritta da Hiroshi Sakurazaka e illustrata da Yoshitoshi Abe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un futuro prossimo, un esercito di extraterrestri tentacolari veloci e mortali chiamati “Mimics”, per via della loro capacità di emulare le tattiche militari terrestri e sventarle, ha invaso la Terra partendo dall’Europa per poi espandersi in Asia. Dopo svariate perdite, le menti più esperte del genere umano delle Forze Difesa Unita si sforzano di trovare una soluzione contro gli invasori sviluppando potenti esoscheletri da battaglia, mentre l’esercito britannico trova l’unica speranza nelle vittorie guidate dalla soldatessa Rita Vrataski, l’Angelo di Verdun, che diventa il vero e proprio simbolo dello sforzo bellico.

Il maggiore William Cage, mite funzionario dell’esercito americano di stanza nel Regno Unito, è mandato dal generale Brigham all’assalto finale contro i Mimics sulle coste della Francia. Privo di alcuna capacità da soldato, avendo scelto di diventare funzionario dell’esercito proprio per evitare lo scontro coi Mimics, il disperato Cage arriva persino a ricattare il generale pur di non combattere, e viene quindi arrestato, degradato e infine trasferito forzatamente nel plotone del sergente maggiore Farell per un affrettato addestramento di un giorno. Nella battaglia sulla spiaggia, l’esercito è assalito e distrutto dai Mimics: incapace di combattere, Cage rimane sconvolto dalla morte della Vrataski, poi, assalito da un grosso Mimic, decide di suicidarsi e fa detonare la carica di esplosivo che ha addosso, morendo con l’alieno.

Edge of Tomorrow – Senza domani: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Edge of Tomorrow – Senza domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Cruise: Maggiore William Cage
  • Emily Blunt: Rita Vrataski
  • Bill Paxton: Sergente Maggiore Farell
  • Noah Taylor: Dott. Carter
  • Brendan Gleeson: Generale Brigham
  • Jonas Armstrong: Skinner
  • Kick Gurry: Griff
  • Franz Drameh: Ford
  • Dragomir Mrsic: Kuntz
  • Tony Way: Kimmel
  • Charlotte Riley: Nance

Streaming e tv

Dove vedere Edge of Tomorrow – Senza domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 12 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
