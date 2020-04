Earth un giorno straordinario: su Rai 2 il documentario con la voce di Diego Abatantuono

Questa sera, martedì 21 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Earth, un giorno straordinario, un documentario che si propone di guidare i telespettatori attraverso un viaggio tra le meraviglie naturali del nostro Pianeta. A fare da voce narrante, raccontando la bellezza dei luoghi della Terra e delle creature che lo popolano, Diego Abatantuono. Il celebre attore guiderà gli italiani, costretti in casa per via dell’emergenza Coronavirus, tra ghiacciai, oceani e continenti, mentre delle bellissime immagini cattureranno l’attenzione del pubblico.

Verranno mostrati e raccontati luoghi incontaminati, popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano sullo schermo. Una vera e propria finestra sul mondo naturale che consente a grandi e piccoli di osservare gli animali in azione. Zebre, pinguini, giraffe: le loro vite scorrono parallele nell’arco di un’unica indimenticabile giornata. La produzione del documentario ha richiesto cinque anni di riprese, quindi ci si attende un risultato davvero unico, anche e soprattutto per le tecnologie utilizzate: le immagini in 4k, infatti, faranno vivere agli spettatori un’esperienza sorprendentemente realistica. Troppo spesso sottovalutiamo la bellezza della natura e le sue ricchezze, o le deturpiamo: in Earth, un giorno straordinario i telespettatori potranno conoscere specie di piante e animali che vivono al Polo Nord o nelle foreste del Sudamerica, e apprezzare quei luoghi in cui l’uomo non è riuscito ad arrivare e dove, quindi, l’unica legge è quella della natura e della catena alimentare.

Potrebbero interessarti Karol – Un uomo diventato Papa: trama, cast del film su Giovanni Paolo II Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 21 aprile 2020 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 21 aprile 2020 su La7