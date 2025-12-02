Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:00
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 dicembre su Rete 4

di Anton Filippo Ferrari
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 2 dicembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 2 dicembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 2 dicembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 dicembre 2025

Al centro della puntata, il peso economico del Natale che si avvicina e che incide sui bilanci di tante famiglie: si stima che quasi un milione di italiani abbiano già fatto ricorso a un prestito o un finanziamento proprio per poter comprare i regali, a testimonianza delle disuguaglianze marcate tra ricchi e poveri. Anche il tema della sicurezza resta in primo piano nel dibattito pubblico e politico: sono sempre di più i cittadini che percepiscono un forte aumento della microcriminalità nei quartieri della città.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 2 dicembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca