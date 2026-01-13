Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 13 gennaio su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 13 gennaio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 13 gennaio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 gennaio 2026

Al centro della puntata, un’analisi sul blitz di Donald Trump in Venezuela, un intervento senza precedenti che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro e della moglie, e su quali potrebbero essere le prossime mosse del Presidente degli Stati Uniti. A seguire, dopo la conferma dell’arresto cautelare per Jacques Moretti e dei domiciliari per la moglie Jessica, un focus sulle polemiche per la strage di Capodanno a Crans-Montana: emergono nuovi dettagli sulle dinamiche dell’incendio e alcune inchieste passate proprio sui titolari de “Le Constellation”, il locale teatro del drammatico evento.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 13 gennaio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il mio giardino persiano: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 gennaio
Ti potrebbe interessare
TV / Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il mio giardino persiano: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 gennaio
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 13 gennaio 2026 su La7
Spettacoli / HBO Max arriva in Italia: quanto costa l'abbonamento e cosa propone il catalogo
TV / Ascolti tv lunedì 12 gennaio: La preside, Zelig, Lo Stato delle Cose
TV / Chi è Eugenia Carfora, la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1
TV / Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntata
TV / Zelig (30 anni): quante puntate, durata e quando finisce
Ricerca