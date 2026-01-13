È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 13 gennaio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 13 gennaio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 gennaio 2026

Al centro della puntata, un’analisi sul blitz di Donald Trump in Venezuela, un intervento senza precedenti che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro e della moglie, e su quali potrebbero essere le prossime mosse del Presidente degli Stati Uniti. A seguire, dopo la conferma dell’arresto cautelare per Jacques Moretti e dei domiciliari per la moglie Jessica, un focus sulle polemiche per la strage di Capodanno a Crans-Montana: emergono nuovi dettagli sulle dinamiche dell’incendio e alcune inchieste passate proprio sui titolari de “Le Constellation”, il locale teatro del drammatico evento.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 13 gennaio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.