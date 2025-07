E alla fine arriva Polly: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 1 luglio 2025, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film E alla fine arriva Polly, pellicola del 2004 con protagonisti Ben Stiller e Jennifer Aniston, affiancati da Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Hank Azaria e Alec Baldwin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Reuben Feffer è un tranquillo agente assicurativo, specializzato nel calcolare rischi. Metodico e preciso, Reuben nella sua vita ha sempre valutato scrupolosamente ogni sua mossa, compreso il matrimonio con Lisa Kramer, con la quale pensa di aver finalmente trovato la felicità. Ma quando la neo-moglie lo tradisce con un istruttore di sub francese, Claude, addirittura il primo giorno della loro luna di miele a St. Barth, tutto quello che aveva costruito negli anni crolla miseramente. Tornato subito a casa, distrutto e solo, Reuben incontra per caso Polly Prince, una vecchia compagna di scuola, una ragazza carina ma eternamente indecisa nella vita. I due, nonostante siano diversi come il giorno e la notte, iniziano a frequentarsi e a piacersi, e pur di stare con Polly, Reuben si spingerà a prendersi rischi un tempo impensabili per uno come lui.

Tutto sembra procedere per il meglio, ma una sera a casa di Reuben, quando quest’ultimo e Polly vi si dirigono dopo una serata di ballo, si ripresenta Lisa, pronta a tornare con Reuben e visibilmente mortificata per ciò che ha commesso. L’uomo non è subito convinto di tornare con la consorte, ma nonostante ciò rimane confuso, pertanto, sul suo computer, inserisce i dati di Lisa e di Polly nel Risk Master, il programma col quale valuta bene i rischi, e crea un sondaggio per capire chi sia la donna più rischiosa: il risultato dà Polly. Quest’ultima scopre tutto per caso mentre lei e Reuben sono in barca a vela con Lealand Van Lew, un uomo che Reuben deve valutare per la sua azienda per fargli ottenere o meno l’assicurazione sulla vita, e così decide di troncare i rapporti, invitando Reuben a tornare da sua moglie per vivere felice con lei.

Una volta tornato in città, Reuben, seppur ancora affranto, invita Lisa ad andare a vedere lo spettacolo teatrale dove il suo più grande amico, Sanford Lyle, detto Sandy, si esibirà. Tuttavia Sandy scatena una mezza rissa col protagonista dello spettacolo, affermando a Reuben di non voler mettere a repentaglio la sua reputazione per un gruppo di dilettanti. Il padre di Reuben, presente anch’esso allo spettacolo insieme a sua moglie, pur essendo di poche parole, spiega a Sandy che nella vita non importa ciò che è accaduto o quello che deve accadere, ma ciò che accade nel presente, invitandolo ad affrontare la vita godendosi il tragitto, dicendo inoltre che a volte può capitare qualcosa anche migliore di ciò che si aveva già programmato.

E alla fine arriva Polly: il cast

Abbiamo visto la trama di E alla fine arriva Polly, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Stiller: Reuben Feffer

Jennifer Aniston: Polly Prince

Philip Seymour Hoffman: Sandy Lyle

Debra Messing: Lisa Kramer

Alec Baldwin: Stan Indursky

Hank Azaria: Claude

Bryan Brown: Leland Van Lew

Masi Oka: Wonsuk

Jsu Garcia: Javier

Michele Lee: Vivian Feffer

Bob Dishy: Irving Feffer

Missi Pyle: Roxanne

Kevin Hart: Vic

Streaming e tv

Dove vedere E alla fine arriva Polly in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.