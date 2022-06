Driven – Il caso DeLorean: trama, cast e streaming

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, va in onda in prima TV e in prima serata Driven – Il caso DeLorean, un film diretto da Nick Hamm e uscito nel 2018. Si tratta di un film biografico che racconta la vita di John DeLorean, presentato per la prima volta alla Mostra del cinema di Venezia. Vediamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La storia racconta di Jim Hoffman, un pilota di aerei che in realtà trasporta un carico di cocaina da consegnare ad un boss malavitoso. Peccato che Hoffman venga beccato dall’FBI. Tuttavia gli viene data una seconda possibilità e Hoffman diventa un informatore per coto dell’FBI. L’uomo si trasferisce in California con l’intenzione di costruirsi una nuova vita, cercando di passare inosservato. Il suo vicino di casa è John DeLorean, un inventore brillante, colui che ha creato la casa automobilistica DeLorean. Tra i due scatta subito la scintilla dell’amicizia, ma l’FBI vuole che svolga il suo compito di informatore per cui gli manda alle calcagna l’agente Benedict Tisa.

Driven – Il caso DeLorean: il cast del film

Scopriamo invece chi fa parte del cast del film. Il protagonista, John DeLorean, è interpretato da Lee Pace, mentre al suo fianco figura anche Jason Sudeikis che interpreta Jim Hoffman. Di seguito vediamo tutti i personaggi e gli attori che compongono il cast:

Jason Sudeikis: Jim Hoffman

Lee Pace: John DeLorean

Judy Greer: Ellen Hoffman

Corey Stoll: Benedict Tisa

Isabel Arraiza: Cristina Ferrare

Michael Cudlitz: Morgan Hetrick

Erin Moriarty: Katy Connors

Justin Bartha: Howard Weitzman

Iddo Goldberg: Roy

Tara Summers: Molly Gibson

Jamey Sheridan: Bill

Streaming e TV

Dove vedere Driven – Il caso DeLorean in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata venerdì 17 giugno 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.