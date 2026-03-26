Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 marzo 2026

Questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata, il Presidente del Senato Ignazio La Russa con cui si commenterà la vittoria del “NO” al referendum e le conseguenze sul governo. A seguire, un focus sulla violenza dilagante tra i giovani, sempre più spesso legata all’uso di armi e coltelli, con l’ultimo caso dell’accoltellamento di un’insegnante, in provincia di Bergamo, da parte di un 13enne. Infine, il tema del femminicidio con la toccante testimonianza del padre di Federica Mangiapelo, uccisa nel 2012 a soli 16 anni dall’ex fidanzato, in questi giorni, scarcerato. Tra gli ospiti anche: Pierfrancesco Majorino (Pd) e Laura Ravetto (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 26 marzo 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.