Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 marz0 2022

Questa sera, giovedì 17 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Il giornalista intervisterà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul conflitto in Ucraina, tra le ultime novità sull’andamento dei colloqui di pace e l’allerta del nostro esercito. Nel corso della puntata verranno approfonditi gli aspetti strategico-militari e analizzate le figure di Putin e Zelensky e le loro azioni durante il conflitto, così come troverà spazio un ‘analisi delle bugie diffuse dalla propaganda russa.

Non mancheranno collegamenti in diretta da Kiev e dalla Polonia, con aggiornamenti sui bombardamenti e sulla fuga dei profughi. Infine, focus sul tema gas, per capire realmente come la guerra influirà sui rincari e le relative conseguenze sulla nostra economia. Tra gli ospiti della puntata: Giorgio Cremaschi, Andrea Ruggeri e Alessandra Moretti.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 17 marzo 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.