15 gennaio 2026
TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 gennaio 2026

Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il racconto in diretta della crisi iraniana, con l’attenzione puntata sull’attesa per l’intervento di “soccorso” americano annunciato da Donald Trump. Ampio approfondimento sarà poi dedicato alla tragedia di Crans-Montana, con testimonianze esclusive, documenti e gli ultimi sviluppi dell’inchiesta, tra punti ancora oscuri e nuove piste investigative. Infine, spazio al tema della sicurezza, dopo l’annuncio di Giorgia Meloni sul 2026 come “anno della sicurezza”: si entrerà nel merito del provvedimento atteso, analizzandone le possibili conseguenze sulla gestione degli irregolari e sul contrasto alle baby gang, tra prevenzione, repressione e impatto sociale. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), Isabella Tovaglieri (Lega), Davide Faraone (Italia Viva) e Francesca Cucchiara (Europa Verde).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 15 gennaio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca