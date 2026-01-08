Don Matteo 15: quante puntate, durata e quando finisce
Quante puntate sono previste per Don Matteo 15? Appuntamento in prima visione su Rai 1 questa sera, 8 gennaio 2026, alle ore 21.30 subito dopo Affari Tuoi Una nuova avvincente stagione per la serie con protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. In tutto sono previste 10 prime serate, a partire dall’8 gennaio, e in onda ogni giovedì su Rai 1. Ecco la programmazione completa.
- Prima puntata: 8 gennaio 2026
- Seconda puntata: 15 gennaio 2026
- Terza puntata: 22 gennaio 2026
- Quarta puntata: 29 gennaio 2026
- Quinta puntata: 5 febbraio 2026
- Sesta puntata: 12 febbraio 2026
- Settima puntata: 19 febbraio 2026
- Ottava puntata: 26 febbraio 2026
- Nona puntata: 5 marzo 2026
- Decima puntata: 12 marzo 2026
Durata
Quanto dura (durata) ogni puntata di Don Matteo 15? Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti, pari a circa due ore su Rai 1, pubblicità incluse.
Streaming e tv
Dove vedere in tv e streaming Don Matteo 15? Appuntamento su Rai 1 ogni giovedì dall’8 gennaio 2026 per dieci puntate alle ore 21.40. Anche in streaming e on demand su Rai Play.