A che ora inizia Don Matteo 15: l’orario della serie su Rai 1. Durata, quando finisce

A che ora inizia Don Matteo 15? La popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda in prima serata su Rai 1 per 10 puntate dall’8 gennaio 2026 alle ore 21.30 circa, subito dopo la fine di Affari tuoi. Al termine del gioco condotto da Stefano De Martino partirà la serie. Ogni puntata di Don Matteo 15 ha una durata di circa 100 minuti, poco meno di due ore contando la pubblicità su Rai 1. La chiusura è quindi prevista intorno alle 23.30.

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia, ma qual è la trama di Don Matteo 15? Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) avrà una crisi interiore, prima infatti era un carabiniere che si chiamava Matteo Mezzanotte. Dopo aver incontrato una 16enne in difficoltà, avrà dei dubbi, non di fede, ma su come agire per aiutarla e come porgersi nei confronti degli altri. Parallelamente, il Maresciallo Cecchini rischia di andare in pensione sostituito da una giovane marescialla, la new entry Caterina Provvedi che nasconde un segreto. Mentre il rapporto tra Diego e Giulia viene messo in crisi dall’arrivo di Mathias con cui la giovane è legata da un passato condiviso.