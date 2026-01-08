Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

A che ora inizia Don Matteo 15: l’orario della serie su Rai 1

Immagine di copertina
di Redazione TPI

A che ora inizia Don Matteo 15: l’orario della serie su Rai 1. Durata, quando finisce

A che ora inizia Don Matteo 15? La popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda in prima serata su Rai 1 per 10 puntate dall’8 gennaio 2026 alle ore 21.30 circa, subito dopo la fine di Affari tuoi. Al termine del gioco condotto da Stefano De Martino partirà la serie. Ogni puntata di Don Matteo 15 ha una durata di circa 100 minuti, poco meno di due ore contando la pubblicità su Rai 1. La chiusura è quindi prevista intorno alle 23.30.

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia, ma qual è la trama di Don Matteo 15? Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) avrà una crisi interiore, prima infatti era un carabiniere che si chiamava Matteo Mezzanotte. Dopo aver incontrato una 16enne in difficoltà, avrà dei dubbi, non di fede, ma su come agire per aiutarla e come porgersi nei confronti degli altri. Parallelamente, il Maresciallo Cecchini rischia di andare in pensione sostituito da una giovane marescialla, la new entry Caterina Provvedi che nasconde un segreto. Mentre il rapporto tra Diego e Giulia viene messo in crisi dall’arrivo di Mathias con cui la giovane è legata da un passato condiviso.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026
TV / Don Matteo 15: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Don Matteo 15: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Don Matteo 15: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
Spettacoli / Aida Yespica e il Venezuela post-Maduro: "Trump ha dato speranze e libertà"
Ricerca