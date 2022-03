Don Matteo 13 quando esce: la data, la trama e il cast

I telespettatori della Rai attendono da mesi il ritorno di Don Matteo, ma la stagione 13 è stata slittata. Nonostante sia una delle fiction più seguite in casa Rai e più amate dagli italiani, la sua data d’uscita è stata posticipata. Perché? Tutta “colpa” di Doc – Nelle tue mani 2. La fiction con Luca Argentero in realtà ha perso una puntata strada facendo per via dello speciale TG1 dedicato alla guerra Ucraina-Russia. Ora che Doc è costretto a recuperare quella settimana non andata in onda, anche Don Matteo ne paga le conseguenze. Ma quando esce?

Quando esce

La fiction con protagonista Terence Hill arriverà alla fine di marzo in casa Rai. Ebbene sì, il momento non è molto lontano e la Rai sembra aver trovato una data ufficiale per il ritorno della fiction. Don Matteo 13 in principio doveva avviare la nuova stagione il 10 marzo ma, a causa di uno slittamento sulla tabella di marcia, invece arriverà su Rai 1 in prima serata giovedì 31 marzo 2022. Quante puntate avrà la tredicesima stagione? In totale sono dieci, ma la Rai ha già messo in chiaro che il 12 maggio la puntata non sarà trasmessa su Rai 1 per via della semifinale – la seconda – dell’Eurovision Song Contest. Per recuperare, poi, chiuderà con un doppio appuntamento settimanale. Il finale di stagione quindi è previsto con doppio episodio, uno il martedì 31 maggio 2022 e il secondo giovedì 2 giugno 2022.

La nuova stagione di Don Matteo porta con sé una forte novità nel cast. Pare che ci sarà una importante new entry. Di chi si tratta? Spazio a Raoul Bova. L’arrivo dell’attore è stato anticipato da Terence Hill, il quale ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera, spiegando che apparirà soltanto in quattro puntate di Don Matteo 13. L’uscita di scena di Terence Hill non avrà un addio nel corso della fiction. Come spiega l’attore, Raoul Bova apparirà misteriosamente nella quinta puntata e, mano mano, spiegherà il tipo di legame che lo unisce a Don Matteo al punto da prendere il suo posto. Ma non temete: la fiction svelerà anche il motivo della scomparsa improvvisa di Don Matteo.