Don Matteo 13: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 31 marzo 2022, va in onda la prima puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della prima puntata.

Anticipazioni della prima puntata

Secondo le prime anticipazioni, la prima puntata della fiction celebra proprio i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo. Eppure quest’ultimo ha diversi dubbi che gli frullano per la testa. Nel frattempo, il maresciallo Cecchini è intenzionato ad organizzare una festa per il sacerdote e sceglie Anna e Marco come aiutanti. La loro vicinanza sarà quanto più pericolosa. Anna l’ha perdonato, ma vuole aspettare che Sergio esca di prigione per iniziare una vita da capo, insieme, e la vicinanza di Marco non aiuta. Nel frattempo a Spoleto fa anche ritorno il colonnello Anceschi con sua figlia, Valentina, che porta con sé un grave fardello sulle spalle. Ma a rovinare la festa di Don Matteo sarà un nuovo caso d’omicidio. Viene ritrovato un cadavere e si tratta di una persona molto vicina al sacerdote. Ma di chi si tratta?

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming la prima puntata di Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.