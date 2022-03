Don Matteo 13: trama, cast, location quante puntate e streaming

A partire da giovedì 31 marzo, in prima serata, torna l’appuntamento più gradito dagli italiani con Terence Hill, anche se per poco. Ebbene sì: Don Matteo ritorna sui piccoli schermi di Rai 1, ma molto presto saluterà il suo protagonista, facendo spazio ad un nuovo attore. Terence Hill ha spiegato che lascerà la fiction e, al suo posto, subentrerà Raoul Bova. Ma cosa sappiamo sulla trama della nuova stagione? E chi farà parte del cast? Scopriamo tutti i dettagli relativi alla stagione 13 di Don Matteo.

Trama

Scopriamo qual è la trama di Don Matteo 13. La nuova stagione si apre con diverse difficoltà per il protagonista, costretto a fare i conti con alcune emozioni negative che aveva cercato di sopprimere nel corso del tempo. Ma quella rabbia, quella amarezza e quel senso d’impotenza sono ancora lì, ad aspettarlo come un cane fedele. Per questo Don Matteo si vede costretto a scendere a patti con quelle emozioni e mette in discussione la sua figura come padre spirituale, come punto di riferimento per la sua comunità. In canonica arriva un nuovo membro, il suo nome è Federico ed è un ragazzo di 17 anni con un passato turbolento alle spalle. Abbandonato dalla madre, Federico ha un unico desiderio ed è quello di prendersi cura di suo fratello, che è soltanto un neonato. Per fortuna incrocia la strada di Don Matteo e viene aiutato anche da Greta, una sua compagna di classe. Ma la crisi spirituale che ha colpito Don Matteo vedrà l’arrivo di un nuovo personaggio che prenderà il suo posto. Si tratta di Don Massimo, un sacerdote che non ha mai dovuto gestire una parrocchia, per cui si tratta del suo primo incarico ufficiale. Don Massimo ha un passato misterioso che preserva con grande zelo, ma è anche abituato a ragionare al di fuori degli schemi. Tra i personaggi di Don Matteo 13 ritroviamo anche Marco e Anna. La donna ha deciso di perdonarlo, ma non per questo ha rimesso in discussione il proprio cuore, anche perché è intenzionata a mettersi in gioco per Sergio. Vuole cominciare una nuova vita insieme, anche con Ines, ma non è mai così semplice come sembra. L’amicizia fra Marco e Anna è traballante e si incrina con l’arrivo di Valentina, la figlia del colonnello Anceschi.

Don Matteo 13: il cast

Chi fa parte del cast di Don Matteo 13 lo scopriamo subito. Come già detto, Don Matteo farà ancora parte del cast, almeno fino alla quinta puntata, dopodiché al suo posto arriva Don Massimo, il personaggio interpretato da Raoul Bova. Di seguito vi elenchiamo i personaggi che dovrebbero tornare nella nuova stagione su Rai 1:

Terence Hill , Don Matteo

, Don Matteo Raoul Bova , Don Massimo

, Don Massimo Nino Frassica, Maresciallo Cecchini

Maresciallo Cecchini Maria Chiara Giannetta, Capitano Anna Olivieri

Capitano Anna Olivieri Maurizio Lastrico, Marco Nardi

Marco Nardi Nathalie Guetta, Natalina Diotallevi

Natalina Diotallevi Francesco Scali, Pippo

Pippo Pamela Villoresi, Elisa

Elisa Emma Valenti, Valentina Anceschi

Valentina Anceschi Mattia Teruzzi, Federico Limoni

Federico Limoni Giorgia Agata, Greta Alunni

Greta Alunni Aurora Menenti, Ines

Ines Pietro Pulcini, Appuntato Ghisoni

Appuntato Ghisoni Domenico Pinelli, Remo Zappavigna

Remo Zappavigna Francesco Castiglione, Barba

Location

Quali sono le location della tredicesima stagione di Don Matteo? La fiction ha scelto come ambientazione la città di Spoleto, che si trova in provincia di Perugia, in Umbria. Le riprese della prima puntata della nuova stagione sono partite a maggio 2021. Tra le location che appaiono nel corso degli episodi spunta ad esempio Piazza Duomo e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Ed è sempre in Piazza Duomo che appare la caserma dei carabinieri. Inoltre, per accompagnare Don Matteo nei suoi giri in bicicletta, è sempre presente Corso Garibaldi.

Quante puntate

Da quante puntate è composta la nuova stagione di Don Matteo? La fiction Rai andrà in onda per dieci serate sul primo canale, motivo per cui avrà un appuntamento a settimana a partire da giovedì 31 marzo 2022. Il pubblico ha atteso da tempo il ritorno di Don Matteo e finalmente la stagione 13 approda in prima serata per dieci, lunghe settimane. Di seguito vi lasciamo la programmazione, che potrebbe subire variazioni a causa d’imprevisti:

Prima puntata, 31 marzo 2022

Seconda puntata, giovedì 7 aprile 2022

Terza puntata, giovedì 14 marzo 2022

Quarta puntata, giovedì 21 aprile 2022

Quinta puntata, giovedì 28 aprile 2022

Sesta puntata, giovedì 5 maggio 2022

Settima puntata, giovedì 12 maggio 2022

Ottava puntata, giovedì 19 maggio 2022

Nona puntata, giovedì 26 maggio 2022

Decima puntata, giovedì 2 giugno 2022

Don Matteo 13: streaming

Dove vedere Don Matteo 13 in diretta TV e live streaming? La fiction torna in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25, a partire da giovedì 31 marzo 2022. Per seguire la puntata in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul primo canale della Rai, disponibile al tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire invece lo show in live streaming può accedere a RaiPlay tramite desktop o App. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda anche in un secondo momento.