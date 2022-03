Don Matteo 13: il cast (attori) completo della fiction

Don Matteo 13 arriva finalmente in televisione. La fiction con protagonista Terence Hill debutta in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25 e porta con sé una grande novità. Intorno al quinto episodio, infatti, inserisce un nuovo protagonista che prenderà il posto di Don Matteo e quindi Terence Hill. Ma chi fa parte del cast della nuova stagione? Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo su attori e personaggi.

Cast: attori e personaggi

Come già anticipato, la nuova stagione di Don Matteo vedrà Terence Hill farsi lentamente da parte. L’amatissimo protagonista lascerà il posto a Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. In merito al suo nuovo ingresso, Bova ha spiegato che non si tratta di una sostituzione, ma più di un proseguimento. “Terence rimarrà sempre Don Matteo e io non volevo sostituirlo, ma far evolvere una serie che aveva già dato grandi risultati portando ancora più avanti quegli elementi che avevano funzionato”. Di seguito ecco l’elenco completo degli attori e dei personaggi che tornano nella tredicesima stagione di Don Matteo:

Terence Hill , Don Matteo

, Don Matteo Raoul Bova , Don Massimo

, Don Massimo Nino Frassica, Maresciallo Cecchini

Maresciallo Cecchini Maria Chiara Giannetta, Capitano Anna Olivieri

Capitano Anna Olivieri Maurizio Lastrico, Marco Nardi

Marco Nardi Nathalie Guetta, Natalina Diotallevi

Natalina Diotallevi Francesco Scali, Pippo

Pippo Pamela Villoresi, Elisa

Elisa Emma Valenti, Valentina Anceschi

Valentina Anceschi Mattia Teruzzi, Federico Limoni

Federico Limoni Giorgia Agata, Greta Alunni

Greta Alunni Aurora Menenti, Ines

Ines Pietro Pulcini, Appuntato Ghisoni

Appuntato Ghisoni Domenico Pinelli, Remo Zappavigna

Remo Zappavigna Francesco Castiglione, Barba

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.