A che ora inizia Don Matteo 13: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Don Matteo 13, la fiction con Terence Hill di ritorno sui piccoli schermi di Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022 in prima serata? La messa in onda di ogni puntata è prevista per le ore 21:25 sul primo canale della Rai e dovrebbe terminare intorno alle ore 23:25. Ogni episodio è composto da due puntate e ognuna di queste dura dai 45 ai 65 minuti (con alcune eccezioni). Per questo ogni episodio dovrebbe durare al massimo due ore. Quante puntate sono previste per Don Matteo 13? La fiction è composta da 20 puntate, ma sono trasmesse in coppia, per cui ogni giovedì sera andranno in onda due puntate che formano un singolo episodio. Gli episodi in totale sono dieci. Di seguito la programmazione completa che potrebbe variare:

Prima puntata, 31 marzo 2022

Seconda puntata, giovedì 7 aprile 2022

Terza puntata, giovedì 14 marzo 2022

Quarta puntata, giovedì 21 aprile 2022

Quinta puntata, giovedì 28 aprile 2022

Sesta puntata, giovedì 5 maggio 2022

Settima puntata, giovedì 12 maggio 2022

Ottava puntata, giovedì 19 maggio 2022

Nona puntata, giovedì 26 maggio 2022

Decima puntata, giovedì 2 giugno 2022

È probabile quindi che il finale di stagione di Don Matteo 13 sia previsto per giovedì 2 giugno 2022.

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.